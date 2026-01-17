聽新聞
夜櫻點燈走進繪本世界！2026淡水天元宮花見季結合「幾米」奇幻登場
2026花見櫻花季在淡水天元宮浪漫展開，新北市景觀處宣布，自1月29日（四）至2月11日（三）推出「夜櫻賞燈・光櫻繪夢」，每日傍晚點燈，結合三色櫻花林與夜間燈光設計，打造全台少見的夜櫻賞燈景觀，邀請民眾在夜色中感受春櫻的靜謐與詩意。
本屆花季攜手知名繪本藝術家幾米，將《閉上眼睛一下下》的故事角色與意象融入場域，規劃五大互動賞櫻場景。從象徵慢下腳步、找回內心平靜的散步路線，到承載想像與勇氣的光影裝置，櫻花樹間點亮溫柔燈光，彷彿走進繪本世界，讓賞花不只是視覺體驗，更是一場心靈旅行。
夜間燈區以「希望、勇氣與陪伴」為設計主軸，帽子造型燈飾沿途點亮步道，象徵每個人心中微小卻重要的勇氣。隨著腳步前行，光影層層延伸，映襯夜櫻綻放，營造適合拍照打卡、也適合靜靜漫步的夢幻氛圍。
交通方面，建議民眾搭乘大眾運輸前往，可於捷運淡水站轉乘公車前往天元宮，或依現場交通指引步行進入賞櫻區。主辦單位提醒，花季期間人潮眾多，夜間賞櫻請留意步道安全，並配合現場管制與動線規劃，共同維護賞花品質。
