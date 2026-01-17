貓控花控快衝！ 草屯免費入園景點「百日菊繽紛花海」最後倒數 還有「俏皮橘貓」必打卡
貓控花控快衝！ 南投旅人想看絕美花海不必跑遠，在草屯就有一處隱藏版的「百日菊繽紛花海」正值滿開盛況，不僅佔地廣闊好拍，現場更佈置了超萌的橘貓造景與浪漫步道，即日起一路開放至1/25為止，快將這處免門票景點收進口袋名單！
這座位於草屯「彰明電子」旁的秘密花園，是企業為了回饋鄉里與遊客特別規劃的空間。目前花區內的百日菊正以五彩繽紛的姿態迎接遊客，放眼望去宛如在大地上鋪了一層彩色地毯。不論是帶長輩來散步，或是帶著小孩放電，隨手一拍都能拍出被花朵包圍的夢幻氛圍，美不勝收。
除了壯觀的花海，現場的造景更是充滿巧思。園區內設置了多隻「俏皮橘貓」氣偶公仔等待遊客合影，成為貓控們必朝聖的打卡點。此外，園內還細心規劃了平整的步道以及精緻的燈飾佈置，不少網友造訪後紛紛讚嘆：「完全免費真的太大心！」、「感受到企業滿滿的誠意」。
特別提醒，這處隱藏版花海屬於季節限定，2026年度預計僅開放至1/25止，建議想朝聖拍滿開美景的朋友，趕緊規劃一趟南投草屯之旅！
草屯彰明電子花海
．地址：542南投縣草屯鎮成功路一段1251-9號
