未滿18歲能自己飛嗎？ 免大人陪「12歲以上獨自搭機」全攻略 達人神解：官網買最保險

未滿18歲能自己飛嗎？ 暑假、寒假想跟朋友一起飛出國玩，但年紀還沒滿18歲該怎麼訂票？ 對此，機票達人專業解惑，其實未滿18歲不僅能搭機、也能買票，關鍵在於「訂票管道」與「付款方式」！

近日有一名未滿18歲的網友在社群發文表示困擾，「本來要跟同行者一起訂Trip.com機票，結果朋友先訂好、沒位子了，網站又擋說未滿18歲不能單獨訂單。想問能不能拜託航空公司後台加訂單？」針對網友的疑慮，「機票獵人」蓋瑞哥在臉書粉專專業釋疑，他直言，其實「可以搭飛機」跟「可以買機票」是兩回事。

．未滿18歲不能飛？ 達人：滿12歲就能單獨搭機

以台灣人常搭的航空公司為例，傳統航空（如長榮、華航、星宇、國泰）只要滿12歲以上就視同成人，可以獨自搭機不需要爸媽陪同；若是12歲以下則必須由成人陪同或申請「無人陪伴兒童服務」。

至於小資族最愛的低成本航空（LCC），虎航、樂桃、捷星也同樣規定滿12歲即可獨自搭機；酷航則建議滿12歲的青少年填寫家長同意書備查。因此，17歲的旅客完全具備獨自搭機的資格，不需要擔心被航空公司拒絕。

暑假、寒假想跟朋友一起飛出國玩，但年紀還沒滿18歲該怎麼訂票一次看。圖／AI生成

．別找後台了！選對「訂票平台」是關鍵

為什麼網友會在訂票時碰壁？蓋瑞哥指出，問題出在「訂票系統」。以知名OTA平台 Trip.com 來說，系統設定較嚴格，未滿18歲無法單獨成立訂單。他建議遇到這種情況，不要想著去「後台加訂單」或要求平台把人塞進朋友的訂單，最簡單的方法就是直接去「航空公司官網」購買。

只要年滿12歲，航空公司官網通常都會允許購買。蓋瑞哥也分享，若真的想透過旅遊平台訂票，像是易遊網（ezTravel）就相對友善，雖然會跳出「警示」通知，但未滿18歲的旅客依然可以完成購票。

．避開擋刷雷區！達人強推「這張卡」結帳最穩

雖然年紀達標，但未滿18歲在結帳時常會遇到問題，蓋瑞哥大方分享3個可行性的解決方案，只要掌握訂票技巧，選擇跟朋友一樣的航班，即便分開訂票，當天報到後一樣能一起飛出國！

1.刷家人的信用卡： 務必確認要通過「3D驗證」，才能避免因刷卡人未到場而導致機票被取消的風險。

2.刷自己的簽帳金融卡： 如郵局或銀行的Visa金融卡，但記得先開通「海外交易」功能且餘額要充足。

3.刷家人的「副卡」： 這是達人最推薦的方法！ 不僅能避免簽帳卡圈帳（扣住額度）的問題，還能避開繁雜的驗證，最重要的是還能享有信用卡贈送的「旅平險保障」，讓出國多一層防護。

