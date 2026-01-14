飛首爾、釜山「年度大促」！ 易斯達、濟州航空優惠「單程400元起」 加碼抽免費來回機票

小資族快衝！韓國觀光熱度持續爆棚，據最新數據顯示，2025年台灣人赴韓旅遊人次已突破172萬，成長率驚人。為了搶攻這波熱潮，兩大韓籍低成本航空「易斯達航空」與「濟州航空」驚喜祭出「破盤價」搶客，機票單程未稅最低竟然只要400元起！無論是想去首爾血拼、到釜山看海，還是去濟州島放鬆，絕對要鎖定這波限時優惠！

易斯達航空：年度最大促銷400元起，改票免手續費超佛心

易斯達航空促銷，即日起搶機票最低450元起。 圖／易斯達航空提供

針對想提前規劃2026年行程的旅客，易斯達航空（Eastar Jet）於1月14日率先於上午9點推出全航線450元起預購優惠，適用2026年3月底～10月底航班，超適合鎖定櫻花季、夏天或秋天出發！

最讓旅客驚喜的是，只要透過官網訂購，若在出發前14天內需要變更行程，可享有「免除手續費且不限次數」的更改優惠，對於行程尚不確定的族群來說，簡直是超強福音！

接著，自2月5日上午9時起展開為期5天的年度最大規模促銷，針對「首爾（金浦、仁川）、濟州及釜山」四大熱門航線，推出單程未稅價下殺至最低400元起，折扣幅度高達94%以上。其中，松山－金浦與桃園－仁川，單程未稅500元起，而桃園－濟州或桃園－釜山，更是下殺至400元起，適用搭乘時間橫跨2026年3月30日至10月25日，僅限官網及App會員搶購。

濟州航空：500元夏季早鳥，加碼抽免費來回機票

圖／濟州航空提供

濟州航空也宣布將於1月20日至1月26日接力推出夏季航班早鳥特惠，單程未稅價僅需500元起。搶購時只要輸入指定代碼，最高再享21%折抵。行李方案也相當靈活，購買「BASIC」票價享有10公斤手提行李，若選擇「STANDARD」方案則10公斤手提+15公斤免費托運。

此外，濟州航空更祭出社群抽獎大禮！自1月13日起至1月26日，民眾只要追蹤官方Instagram帳號並完成指定分享任務，就有機會直接帶走「台韓來回機票」或3萬點J Point，獲獎名單將於1月30日公布，想拚手氣的哈韓族動作要快。

