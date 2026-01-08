史上首度登陸亞洲！全球最大電音節「Tomorrowland」落地泰國 2026年底嗨翻3天 1月樂迷秒殺搶票、時程一次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝tomorrowlandthailand IG、官網
電音迷尖叫！被譽為「一輩子必去一次」的全球最具代表性電子音樂節「Tomorrowland」，2026年底即將登陸泰國！這不僅是Tomorrowland史上第一次正式落地亞洲，更將完整移植比利時本場的超大規模與魔幻世界觀，亞洲樂迷們不用再花大錢飛歐洲了，就近飛到泰國就能感受最震撼的電音聖殿，準備搶票衝一波！

Tomorrowland Thailand將完整複製歐洲本場規格，從標誌性世界觀敘事、多達六大舞台（包括主舞台、CORE與Freedom等經典），到匯聚全球頂尖DJ的超強陣容，一律以「完整體驗」為目標。不同的是，這次融入泰國在地文化元素與熱帶風情，打造專屬亞洲的Tomorrowland世界。去年11月才在上海推出室內沉浸式體驗，短短時間內就直接帶來大型戶外版，品牌深耕亞洲的野心超明顯！

圖／翻攝tomorrowlandthailand IG、官網
亞洲首站落腳芭達雅！首屆「Tomorrowland Thailand」確定將於2026年12月11日至12月13日連續三天舉行，地點選在鄰近泰國芭堤雅的Wisdom Valley（Chonburi）。這裡擁有廣大的自然景觀環繞，官方更以「A new home. A new chapter. History will be written.」為口號，宣告將在泰國開啟全新篇章，成為2026年底亞洲最受矚目的國際音樂盛事。

快筆記！Tomorrowland一向以「秒殺級」著稱，針對想參與這場盛會的樂迷，官方也同步公開了購票攻略，主辦單位強烈建議，一定要先前往官方網站完成帳號註冊，錯過這次搶票先機，可能又要再等一年！

【Tomorrowland Thailand 購票時程表】

．預先註冊（Pre-Registration）： 2026年1月8日，泰國時間16:00正式開放（完成註冊後方能參與購票流程）。

．酒店套票開賣（含住宿+接駁服務）：2026年2月28日。

．全球正式售票：2026年3月7日。

● 登記、購票網址：https://thailand.tomorrowland.com/zh/welcome/

● 票種包含單日票與三日Full Madness Pass，價格從約5,100泰銖起跳（視票種而定），VIP升級與加購等也會陸續公布。

圖／翻攝tomorrowlandthailand IG、官網
