去曼谷怎麼能錯過！盤點那些坐擁超浪漫夜景的高空酒吧飯店

【FunTime小編群】「sky bar」顧名思義就是高級飯店頂樓的露天酒吧，抬頭輕鬆看到滿天星空，低頭就能看見川流不息的街景，喝酒聊天的同時還能享有曼谷之美，重點是入住這些曼谷sky bar飯店的價格，以五星級來說相當平易近人，絕對是曼谷住宿的好選擇啊！本期小編要帶大家前往曼谷尋找最夢幻的sky bar高空飯店，喜歡從高處俯瞰城市景觀的朋友們，千萬不能錯過！

曼谷千禧希爾頓酒店－ThreeSixty Lounge

#昭披耶河畔看美景 #ICONSIAM在旁邊

曼谷千禧希爾頓酒店。 圖／Agoda

ThreeSixty Lounge位在曼谷千禧希爾頓酒店(Millennium Hilton Bangkok)的頂樓，旁邊是著名的昭披耶河，從高樓層的房間就能俯瞰夜景與河景。住低樓層的旅客也沒關係，可以到高空酒吧欣賞美景，除了無遮蔽的露天酒吧外，室內還有一個爵士酒廊可以邊聽現場樂隊演奏邊看無敵的夜景，實在是太chill了～另外飯店旁邊就是ICONSIAM，好吃好玩又好逛，想搭船或BTS去其他地方也很方便！

小編偷偷說：飯店提供的接駁方式超酷！每半小時有一班接駁船喔～

sky bar樓層：31樓和32樓

訂房網評價：8.8/10(agoda)

交通︰BTS Charoen Nakhon站步行3分鐘、Saphan Taksin站可搭接駁船

蓮花塔樓俱樂部飯店－Sirocco Restaurant

#曼谷Sky bar的No.1 #電影醉後大丈夫取景地

蓮花塔樓俱樂部飯店。 圖／Agoda

蓮花塔樓俱樂部飯店(Tower Club at Lebua Hotel)的Sky Bar及Sirocco Restaurant是當地人放鬆小酌的首選，堪稱曼谷Sky bar的No.1！除了擁有讓人窒息的絕美夜景外，同時也是電影醉後大丈夫的取景地、吸引許多想感受同款氛圍的旅客。如果想要更愜意的體驗，小編推薦可以在這住一晚，不僅隨時都可以去頂樓拍照看美景，也能從客房陽台看到昭披耶河的景色～更棒的是有免費的早餐、點心及酒水可以享用，CP值相對蠻高的！

小編小提醒：這裡有嚴格的服裝限制，建議大家穿著正式服裝喔！

sky bar樓層：64樓

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通︰BTS saphan taksin站步行約7分鐘

附近景點︰ICONSIAM、渡輪碼頭

曼谷悅榕莊飯店－Vertigo and Moon Bar

#船頭造型酒吧超特別 #世界知名五星級飯店

曼谷悅榕莊飯店。 圖／Agoda

Vertigo and Moon Bar的外觀是特別的船頭造型，遠遠看過去就像是航行在空中的一艘船，無論是Vertigo餐廳或Moon Bar的區域，視野都是360度無死角！難得來到這裡，當然要放鬆的在美景下小酌幾杯，享受住在世界知名五星級飯店曼谷悅榕莊(Banyan Tree Bangkok)的體驗，從大廳迎面而來的是溫暖舒適的香氛，一流的服務水準搭配寬敞舒適的房間，以及渡假必備的泳池和躺椅，每一刻都是專屬假期的美好時光～

小編小提醒：酒吧有Dress Code限制，勿穿著無袖上衣和短褲、涼鞋與拖鞋入場喔～

sky bar樓層：61樓

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通︰BTS Sala Daeng站步行約15分鐘

附近景點︰倫批尼公園、Silom Complex

盛泰瀾中央世界商業中心酒店－Red Sky Bar

#人氣超高 #Central World周遭熱鬧超好逛

盛泰瀾中央世界商業中心酒店。 圖／Agoda

Red Sky Bar是曼谷人氣最高的sky bar之一，位於盛泰瀾中央世界商業中心酒店(Centara Grand at Central World Hotel)的55樓、Central World隔壁，倒V型的拱門是這裡的招牌地標，現場還有樂隊伴奏，甚至能在沙發床區域躺著看夜景，一邊喝酒一邊欣賞夜景真的太有氣氛啦～許多旅客會選擇入住這裡，因為附近非常熱鬧，除了有超多百貨及BIG C非常好逛、隔天走路也能抵達四面佛、水門市場等熱門景點，堪稱是曼谷的心臟地段！

小編偷偷說：有時會有HAPPY HOUR酒水買一送一，去之前可以先去查查看呦！

sky bar樓層：55樓

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通︰BTS Siam站步行約6分鐘

附近景點︰Central World、暹羅廣場、MBK、四面佛

曼谷大倉新頤酒店－Up & Above Restaurant and Bar

#現場爵士樂隊演奏 #BTS站空橋連接

曼谷大倉新頤酒店。 圖／Agoda

曼谷大倉新頤酒店(The Okura Prestige Bangkok)的地理位置優越，一走出BTS站就能經由空橋直達大廳，樓下還有一間便利商店，生活機能也十分方便！位於24樓的高空酒吧Up & Above Restaurant and Bar分為室內、室外區，並有現場樂隊演奏爵士樂，天台景色視野良好，不用離開市區也能感受輕鬆愉快的氣氛，很值得去體驗一下。

sky bar樓層：24樓

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通︰BTS Phloen Chit站步行約4分鐘

附近景點︰Central World、暹羅廣場、四面佛

曼谷金普頓瑪萊酒店IHG旗下－Bar.Yard

#曾獲最佳屋頂酒吧 #公寓式套房有廚房和洗衣機

曼谷金普頓瑪萊酒店IHG旗下。 圖／Agoda

洲際集團旗下的曼谷金普頓瑪萊酒店(Kimpton Maa-Lai Bangkok - an IHG Hotel)評價超級好！設有半露天的無邊際泳池、房型選擇上有公寓式套房，附有洗衣機、小廚房、咖啡機，很適合家庭旅客入住。讓許多旅客慕名而來的Bar.Yard就在飯店頂樓，主打熱帶南洋風情，曾獲獎泰國最佳屋頂酒吧，不僅氣氛讓人很放鬆，餐點和調酒也都美味喔！尤其是大受好評的雞尾酒，大家一定要喝看看～

小編偷偷說：飯店有貼心提供免費接駁車往返BTS！

sky bar樓層：40樓

訂房網評價：9.3/10(agoda)

交通︰BTS Chit Lom站步行13分鐘

附近景點︰倫批尼公園、Velaa Sindhorn Village購物中心

曼谷深受外國人喜愛，其最大的原因是便宜、有文化，且夜生活豐富！曼谷可說是越夜越美麗，下次到曼谷旅遊時不妨考慮到sky bar小酌賞夜景，晚上住上一晚，浪漫有情調！不過小編特別提醒，幾乎每間sky bar都有基本的服裝限制，絕對不能穿著短褲和拖鞋，一起做個禮貌的旅人吧！

