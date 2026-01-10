一次收集兩大美景！南投信義鄉「石家梅園」最美賞梅秘境 滿坑滿谷「雪白梅林+油菜花」超夢幻
冬天就是要上山追雪白花海啊～南投信義鄉向來是全台最知名的賞梅聖地，每到1月就是「踏雪尋梅」季節，而今年2026年別再只擠風櫃斗、牛稠坑啦，隱藏在海拔約1000公尺高山的烏松崙石家渡假營（又稱石家梅園）超級值得衝！
南投縣信義鄉作為全台最重要的青梅產區，每到一月便會化身為「銀白世界」。其中，被許多攝影愛好者公認為賞梅首選的「烏松崙石家渡假營」，近日已悄悄換上冬裝。石家梅園以其獨特的山坡地勢與錯落有致的古老梅樹聞名，當梅花盛開時，整座山頭宛如覆蓋上一層薄薄的冬雪。
最特別的是～山腳下與梅樹下大片油菜花幾乎同期盛開！雪白梅花配上亮眼金黃，層次感直接拉滿，從高處俯瞰整個山頭花海，視野超遼闊，同時也讓不少人讚嘆「這裡的油菜花比梅花還搶鏡」！
「烏松崙石家渡假營」滿山遍野的梅花海直接開爆，腳邊還同步鋪滿金黃油菜花，把握機會一次收集雙色浪漫，仙氣直接爆表！快趁著周末好天氣，不妨規劃一趟南投深度小旅行，感受信義鄉特有的冬日浪漫。
烏松崙森林渡假營（石家梅園）
．地址：南投縣信義鄉綠美巷46之1號
