酷洛米粉絲真的不要錯過！「20周年快閃店」進駐台北松菸，打造黑紫潮流打卡新熱點，還有限量贈品大公開

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

為慶祝三麗鷗人氣角色「酷洛米」誕生20周年，官方授權大型企劃「酷洛米20周年快閃店｜台北站」將於12月20日在台北松山文創園區盛大登場啦！活動一路展出至2026年3月15日，全程免費入場。消息曝光後迅速在社群平台掀起討論，不少粉絲直呼「紫色小惡魔」回歸，勢必再掀收藏熱潮。

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

本次20周年企劃以「Creator of My Own Future」為主軸，象徵酷洛米與粉絲一同成長、勇敢打造未來。展區選址松菸藝巷空間，保留紅磚老建築的歷史氛圍，並融入黑紫色系潮流設計，讓復古場域與角色個性碰撞出全新視覺火花，也成為拍照打卡的熱門亮點。

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

快閃店同步推出多款20周年限定周邊，設計主打「酷中帶甜」風格，從紀念絨毛娃娃、絨毛側背包到娃包等商品，皆是粉絲鎖定的必買清單。主辦單位表示，期盼透過限定商品，讓粉絲把酷洛米的陪伴融入日常生活。

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

此外，展期內還規劃三階段限定贈品，分別推出芭蕾、街頭與愛心三種造型，依不同時間登場，吸引粉絲分批蒐集。主辦單位提醒，相關活動內容將依現場公告為準，邀請民眾把握展期，走進松菸感受酷洛米20周年的魅力時刻。

酷洛米20周年【台北站】快閃店

活動日期：2025/12/20~2026/3/15

開放時間：每日11:00-19:00

地點：台北松山文創園區藝巷空間

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團
圖／取自酷洛米20周年快閃店臉書粉絲團

