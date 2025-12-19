冬日限定浪漫登場！「新社普羅旺斯」白雪木與落羽松交織夢幻雪景

台中冬季風景悄然換裝，新社普羅旺斯庭園迎來最具詩意的限定畫面。園區雖不以腹地廣闊取勝，卻以精緻動線與集中景觀著稱，每個轉角都藏著驚喜，是冬日走訪台中近郊的私房去處。隨著季節推移，庭園展現出截然不同的浪漫氣息，吸引不少攝影愛好者前來捕捉冬景。

