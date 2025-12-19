冬日限定浪漫登場！「新社普羅旺斯」白雪木與落羽松交織夢幻雪景
台中冬季風景悄然換裝，「新社普羅旺斯庭園」迎來最具詩意的限定畫面。園區雖不以腹地廣闊取勝，卻以精緻動線與集中景觀著稱，每個轉角都藏著驚喜，是冬日走訪台中近郊的私房去處。隨著季節推移，庭園展現出截然不同的浪漫氣息，吸引不少攝影愛好者前來捕捉冬景。
園內白雪木盛開，層層白花宛如覆上一片初雪，與逐漸轉為金黃、橘紅色調的落羽松相互映襯，交織出柔和又溫暖的冬季色彩。園方巧妙運用地形高低差與植栽配置，即使不刻意取景，也能輕鬆拍出背景乾淨、構圖平衡的畫面，讓人隨手一拍就充滿冬日氛圍。
正值花期最佳時刻，推薦讀者可以安排一趟一日遊輕旅行，漫步在新社山城之中，感受被稱為「台中後花園」的靜謐與浪漫。無論是親子出遊、情侶散步，或單純想為旅程留下季節限定的美好回憶，新社普羅旺斯都是冬季不可錯過的賞景選擇。
普羅旺斯庭園餐廳
．地址：臺中市北屯區東山路二段205-1號
．營業時間：周一~周五 11:00~17:00 周六~周日 11:00~18:00
