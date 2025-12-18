藍鑽石、小紅機成回憶！ 日本旅遊上網神器「Wi-Ho!特樂通」年底退出台灣 網嘆：時代的眼淚

資深哈日族哭了！ 陪伴無數台灣人赴日旅遊的上網神器「Wi-Ho!特樂通」，近日投下震撼彈，宣布因應日本總公司策略調整，將於2025年底正式結束台灣營運。消息一出，讓無數資深旅人感嘆：時代的眼淚！

還記得藍鑽石、小紅機嗎？日本Wi-Fi分享器領導品牌「Wi-Ho!特樂通」發布最新公告，為了配合日本總公司（Telecom Square, Inc.）的整體營運策略，台灣分公司預計於2025年12月31日正式畫下句點，官方粉絲專頁也將同步停止服務。

這間來自日本Telecom Square的品牌，陪伴台灣人超過10年的通訊服務商，開啟了「去日本旅遊人手一分享器」的黃金年代，熱門機種如「藍鑽石」、「小紅機」、「黑武士」或「黑旋風」，都是老哈日族的經典回憶。

圖／翻攝Wi-Ho特樂通臉書

知名日本旅遊部落客林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》發文表達惋惜，他回憶特樂通不只提供穩定上網，還曾協助推廣日本觀光活動，正派經營讓人印象深刻。他幽默提到當年趣事：「分享器最大的副作用就是所有旅伴為了上網都不會離開你超過3公尺，想放生都不能放生！」

結束營業的消息曝光後，網友紛紛洗版留言勾回憶：「以前去日本一定要租Wi-Ho!機，大家一起分享超方便」、「第一次自由行就是用這台，去松山機場對面取件，服務態度超棒」、「藍鑽石跟小紅機真的是老玩家的回憶」、「還有黑武士、黑旋風，租這台超安心」。

圖／翻攝Wi-Ho特樂通臉書

隨著旅遊上網習慣的轉變，從早期昂貴漫遊、租借分享器，到後來實體SIM卡，再到近年eSIM興起，讓Wi-Fi分享器需求漸減。雖然特樂通也跟上潮流推出eSIM服務，但最終仍因市場變化而選擇退出台灣。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」