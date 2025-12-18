「橘色惡魔、翡翠騎士」今晚踩街！ 326人超大陣容合體「快閃西門」路線曝光、20日橘色旋風襲捲南國

首度合體炸裂西門町！日本超人氣「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部與「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部首度在台灣合體，攜手台灣莊敬高職樂儀旗隊，共326位學生組成超磅礴陣容，強勢快閃西門町街頭！從晚上7點40分開始踩街，粉絲們快準備尖叫應援吧！

圖／中華文化總會

這次「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」系列活動，由文化總會促成，兩大日本頂尖吹奏樂團首度合體來台，以超過250人編制走訪北中南，深化台日友誼。今晚(12/18)的重頭戲就是西門町快閃，三校聯手總計326位同學站上街頭，一路吹奏舞動到中山堂廣場定點演出，全程免費、無需購票，人到現場就能爽看這場台日音樂盛宴。

「橘色惡魔」京都橘高校吹奏樂部。圖／中華文化總會

活動從晚上7點40分在台北in89豪華影城出發，沿武昌街二段直走，右轉漢中街，途中會抵達捷運西門站6號出口前的彩虹地景短暫休息合影，最後移師中山堂廣場進行定點演出，由橘色惡魔與翡翠騎士輪番獻技。

「翡翠騎士」東京農業大學第二高等學校吹奏樂部。圖／中華文化總會

加碼福利別錯過！下午4點30分起中山堂廣場就有「橘色惡魔×翡翠騎士限定商品」開賣，這是唯一免持票公開販售點；晚上7點還有應援手幅免費發放。文總提醒，由於現場預計人潮眾多，請民眾遵守秩序、切勿跨越管制線，若因天候因素調整行程，將於社群平台即時公告。

橘色惡魔、翡翠騎士「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」系列活動。圖／中華文化總會

不只北部人嗨！ 橘色惡魔後續將襲捲南國，這股橘色旋風即將於12/20的14:00來到屏東縣立田徑場，與屏東在地三校攜手帶來一場熱力四射的台日青春交流演出，12月20日屏東田徑場化為冬季最耀眼的舞台。活動免費入場，台日四隊(日本京都橘高校吹奏樂部、屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂團、美和科大熊鷹儀隊)將以音樂與肢體語彙交織出最熱血的篇章，邀請民眾一同見證跨國音樂能量與友誼火花。

橘色惡魔18日快閃西門、20日再襲捲南國。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣私立南榮國中行進管樂隊。圖／屏東縣政府文化處提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」