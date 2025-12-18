咖啡迷暴動！ 2025年底最強「東京咖啡節」12/19登場 40家台日大咖名店齊聚圓山 必買陶瓷小瓷杯、爽喝預約制神店

咖啡控暴動！日本最大精品咖啡盛會「東京咖啡節」終於跨海來台，12/19-21限時3天在台北花博圓山廣場登場，集結40家台日超人氣咖啡品牌，不用出國就能一次喝遍東京、京都、熊本等地隱藏版名店，還有台灣世界冠軍陣容對決，絕對是年底最強咖啡派對！

東京策展之神「黑崎輝男」操刀 還原「代代木公園」日式生活感

日本設計大師「黑崎輝男」發起。圖／臺北咖 Coffee Taipei

不同於一般的商業咖啡展，「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」的核心理念是「Coffee is Lifestyle」。由日本設計界大師黑崎輝男發起的「東京咖啡節」，這次台北場與策展單位「臺北咖」合作，原汁原味還原東京著名的「Farmer's Market @ UNU」市集氛圍，讓你在圓山花博的暖陽下，彷彿置身澀谷街頭散步，帶來滿滿日式生活美學能量。

日本21家品牌跨海應戰！預約制神店、潮流指標都在這

Coffee Supreme Tokyo。圖／臺北咖 Coffee Taipei

日本陣容超強大！這次橫跨東京、京都、靜岡、名古屋、熊本等11個地區，21家品牌來台，讓台灣咖啡迷不用飛日本就能嚐遍各地風味。亮點包括澀谷潮流三巨頭之一的「Coffee Supreme Tokyo」，紅白配色超吸睛，喝咖啡還能感受到街頭潮流感；東京預約制神店「Lonich」，被譽為日本極致咖啡體驗代表，這次難得不用排隊就能喝到；還有豪德寺工業風小店「IRON COFFEE」，曾代表東京出征國際賽，以及熊本老町屋改造的「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡實驗室風「ETHICUS coffee roasters」、京都職人氣息「ABOUT US COFFEE」、名古屋全球特級豆「Q.O.L. COFFEE」等，用味蕾環遊日本一圈超滿足！

Lonich(左)、IRON COFFEE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

台灣「地主隊」冠軍加持！5間名店列「台灣25最佳咖啡廳」

VWI by CHADWANG(左)、GABEE.(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

台灣隊也派出「世界級」陣容應戰！名單包含世界沖煮大賽冠軍王策的品牌「VWI by CHADWANG」、台灣咖啡教父林東源的「GABEE.」，以及台北人氣品牌「鬧蟬咖啡」、「山小孩（Mountain Kids）」、人情味小店「Coffee Sind」、老宅懷舊風「弄宅咖啡」，還有台中「coffee stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，以及新竹永續概念「井井咖啡」。

特別的是，參展名單中的「GABEE.」、「coffee stopover」、「HAUSINC CAFE」曾入選國際旅遊網站「Big 7 Travel」評選的「台灣25間最佳咖啡廳」，展現台灣身為精品咖啡重鎮的堅強實力！

coffee stopover(左)、HAUSINC CAFE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

必玩「淺嚐小瓷杯」 40種風味一票喝到底

「聯名淺嚐杯」等周邊一次收齊。圖／臺北咖 Coffee Taipei

參加東京咖啡節最道地的「玩家模式」，就是購買活動限定的「迷你陶瓷淺嚐杯」。這承襲了日本東京場的特色，民眾可以持專屬小瓷杯與試飲券，在各個攤位間穿梭，不必一次喝完一大杯，而是能以少量多次的方式，細細品味不同烘焙師的手藝。

圖／臺北咖 Coffee Taipei

日本最具指標性的「東京咖啡節」首次登陸台灣，2025年12月19日至21日在台北花博圓山廣場限時登場，攜手在地品牌「臺北咖」打造亞洲級咖啡文化盛會。現場集結約40家台日熱門咖啡品牌，讓整座城市充滿濃郁咖啡香，展現兩地咖啡文化的精彩碰撞與交融。

40家台日神級名店齊聚圓山。圖／臺北咖 Coffee Taipei

2025 東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival in Taipei）

．活動日期： 2025年12月19日（五）至 12月21日（日）

．活動時間：12/19：12:00-18:00 12/20、12/21：10:00 - 18:00

．活動地點：台北花博圓山廣場（捷運圓山站1號出口）

．入場方式： 現場購票入場（票價：250元）

