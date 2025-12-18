快訊

咖啡迷暴動！ 2025年底最強「東京咖啡節」12/19登場 40家台日大咖名店齊聚圓山 必買陶瓷小瓷杯、爽喝預約制神店

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
年底最強「東京咖啡節」12/19登場。圖／臺北咖 Coffee Taipei
年底最強「東京咖啡節」12/19登場。圖／臺北咖 Coffee Taipei

咖啡控暴動！日本最大精品咖啡盛會「東京咖啡節」終於跨海來台，12/19-21限時3天在台北花博圓山廣場登場，集結40家台日超人氣咖啡品牌，不用出國就能一次喝遍東京、京都、熊本等地隱藏版名店，還有台灣世界冠軍陣容對決，絕對是年底最強咖啡派對！

東京策展之神「黑崎輝男」操刀 還原「代代木公園」日式生活感

日本設計大師「黑崎輝男」發起。圖／臺北咖 Coffee Taipei
日本設計大師「黑崎輝男」發起。圖／臺北咖 Coffee Taipei

不同於一般的商業咖啡展，「東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival）」的核心理念是「Coffee is Lifestyle」。由日本設計界大師黑崎輝男發起的「東京咖啡節」，這次台北場與策展單位「臺北咖」合作，原汁原味還原東京著名的「Farmer's Market @ UNU」市集氛圍，讓你在圓山花博的暖陽下，彷彿置身澀谷街頭散步，帶來滿滿日式生活美學能量。

日本21家品牌跨海應戰！預約制神店、潮流指標都在這

Coffee Supreme Tokyo。圖／臺北咖 Coffee Taipei
Coffee Supreme Tokyo。圖／臺北咖 Coffee Taipei

日本陣容超強大！這次橫跨東京、京都、靜岡、名古屋、熊本等11個地區，21家品牌來台，讓台灣咖啡迷不用飛日本就能嚐遍各地風味。亮點包括澀谷潮流三巨頭之一的「Coffee Supreme Tokyo」，紅白配色超吸睛，喝咖啡還能感受到街頭潮流感；東京預約制神店「Lonich」，被譽為日本極致咖啡體驗代表，這次難得不用排隊就能喝到；還有豪德寺工業風小店「IRON COFFEE」，曾代表東京出征國際賽，以及熊本老町屋改造的「Gluck Coffee Spot」、靜岡極簡實驗室風「ETHICUS coffee roasters」、京都職人氣息「ABOUT US COFFEE」、名古屋全球特級豆「Q.O.L. COFFEE」等，用味蕾環遊日本一圈超滿足！

Lonich(左)、IRON COFFEE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei
Lonich(左)、IRON COFFEE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

台灣「地主隊」冠軍加持！5間名店列「台灣25最佳咖啡廳」

VWI by CHADWANG(左)、GABEE.(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei
VWI by CHADWANG(左)、GABEE.(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

台灣隊也派出「世界級」陣容應戰！名單包含世界沖煮大賽冠軍王策的品牌「VWI by CHADWANG」、台灣咖啡教父林東源的「GABEE.」，以及台北人氣品牌「鬧蟬咖啡」、「山小孩（Mountain Kids）」、人情味小店「Coffee Sind」、老宅懷舊風「弄宅咖啡」，還有台中「coffee stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，以及新竹永續概念「井井咖啡」。

特別的是，參展名單中的「GABEE.」、「coffee stopover」、「HAUSINC CAFE」曾入選國際旅遊網站「Big 7 Travel」評選的「台灣25間最佳咖啡廳」，展現台灣身為精品咖啡重鎮的堅強實力！

coffee stopover(左)、HAUSINC CAFE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei
coffee stopover(左)、HAUSINC CAFE(右)。圖／臺北咖 Coffee Taipei

必玩「淺嚐小瓷杯」 40種風味一票喝到底

「聯名淺嚐杯」等周邊一次收齊。圖／臺北咖 Coffee Taipei
「聯名淺嚐杯」等周邊一次收齊。圖／臺北咖 Coffee Taipei

參加東京咖啡節最道地的「玩家模式」，就是購買活動限定的「迷你陶瓷淺嚐杯」。這承襲了日本東京場的特色，民眾可以持專屬小瓷杯與試飲券，在各個攤位間穿梭，不必一次喝完一大杯，而是能以少量多次的方式，細細品味不同烘焙師的手藝。

圖／臺北咖 Coffee Taipei
圖／臺北咖 Coffee Taipei

日本最具指標性的「東京咖啡節」首次登陸台灣，2025年12月19日至21日在台北花博圓山廣場限時登場，攜手在地品牌「臺北咖」打造亞洲級咖啡文化盛會。現場集結約40家台日熱門咖啡品牌，讓整座城市充滿濃郁咖啡香，展現兩地咖啡文化的精彩碰撞與交融。

40家台日神級名店齊聚圓山。圖／臺北咖 Coffee Taipei
40家台日神級名店齊聚圓山。圖／臺北咖 Coffee Taipei

2025 東京咖啡節（Tokyo Coffee Festival in Taipei）

．活動日期： 2025年12月19日（五）至 12月21日（日）

．活動時間：12/19：12:00-18:00 12/20、12/21：10:00 - 18:00

．活動地點：台北花博圓山廣場（捷運圓山站1號出口）

．入場方式： 現場購票入場（票價：250元）

