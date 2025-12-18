2026年每週1天「免費入館」！台中科博館40週年 不只館慶日 「每週五14點起」免門票 期間限定「恐龍紅綠燈」也來了

國立自然科學博物館將邁入40週年，除了1/1「免費入館」外，超狂再推一年限定「週五午後免費參觀」，邀請大小朋友在2026年一同Ｎ訪科博館。

圖／國立自然科學博物館粉專

台中國立自然科學博物館即將迎來40週年，1/1館慶當天免費開放，包含本館及三園區（921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區），入館還可獲得科博館馬年限定明信片，數量有限、送完為止。

台灣首座大型礦物常設展《大地瑰寶》。圖／國立自然科學博物館粉專

恐龍卡、禮物卡票券。圖／國立自然科學博物館粉專

1/1當日還有物理流體力學、礦物尋寶、植物五感等共5大科普體驗活動，全年齡都適合參與；1/1起至農曆過年後，生命科學廳入口處將有巨大恐龍迎賓，能夠打卡拍照留下珍貴回憶。

不只一日限定免門票，科博館更霸氣加碼，2026/1/1至2026/12/31，一整年的每週五14:00-17:00開放免費參觀，生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳等展示場和常設展與特展皆開放，把握週五午後回訪Ｎ次都不花錢。

圖／國立自然科學博物館提供

同場加映：恐龍紅綠燈

即日起至2026/1/5，科博館周邊路口「恐龍紅綠燈」上線，位置在館前路&臺灣大道aka中港路交叉口。

圖／國立自然科學博物館粉專

國立自然科學博物館 40週年活動資訊

館慶日免費開放：2026/1/1 本館及三園區皆免費入館

40週年加碼2026免費入館

免費時段：2026/1/1～2026/12/31期間每週五14:00-17:00

免費區域：展示場，含生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳，常設展+特展皆開放

官網：https://reurl.cc/yKKGkM

