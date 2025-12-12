巨型卡通氣球進軍高雄！「OPEN! 大氣球遊行 」12／13 盛大亮相，李雅英也會去

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／7-11提供
圖／7-11提供

高雄冬季最受期待的盛典「2025 OPEN! 大氣球遊行」將於 12 月 13 日在夢時代商圈熱鬧展開。今年活動從白天一路延伸到晚上，包含大氣球遊行、氣球路跑以及夢想演唱會三大亮點，從親子族群、卡通迷到音樂粉絲都能一次滿足。

圖／7-11提供
圖／7-11提供

下午登場的遊行主軸將由超大比例的 OPEN 將家族領隊出發，多組知名卡通造型氣球也將同步亮相，包括咖波、酷洛米、罐頭豬 LULU、告五人吉祥物等人氣角色，各自以巨大版本與民眾近距離互動，形成絕佳拍照場景。現場還安排活力滿滿的路跑活動，以輕鬆歡樂為主題，邀請親子與朋友一起用奔跑迎接年末佳節氣氛。

圖／7-11提供
圖／7-11提供

夜間的「OPEN! DREAM WORLD 夢想演唱會」卡司陣容同樣亮眼，鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、高爾宣 OSN、U:NUS、李雅英、瑋瑋、DJ Swallow 妖嬌等歌手將接力演出，為城市夜空點亮熱力與節奏。演唱會採站區與座位票兩種形式，讓觀眾能依喜好挑選更適合的觀賞方式。

圖／7-11提供
圖／7-11提供

圖／7-11提供
圖／7-11提供

因活動全天候吸引大量人潮，主辦單位提醒遊客務必留意交通與安全。活動日將針對夢時代周邊道路進行交通管制，建議改搭捷運、輕軌、公車等大眾運輸前往，以避免壅塞困擾。現場人潮預期密集，家長應特別注意孩童動向，並避免跨越安全圍欄。

圖／7-11提供
圖／7-11提供

最後，活動區禁止攜帶空飄氣球、禁止吸菸與施放煙火；若現場需執行局部人流管制，請遊客依照警方及工作人員指示配合。想了解更多節目安排與最新公告，可至官方網站查詢，一同在高雄感受冬季限定的 OPEN 將魅力。

演唱會 夢時代 路跑 酷洛米 吉祥物

