西門町最新旅宿亮點登場！Oani 綠洲飯店開幕「背包房800元」起、還有宵夜免費吃

台北西門町再添住宿新選擇！MEANDER 旅宿集團推出全新品牌 Oani 綠洲飯店，以 Oasis 搭配拉丁文 Ani（象徵靈性）為名，期望讓旅人在最繁華的商圈中心，也能找回屬於自己的節奏。飯店距離捷運西門站出口僅需步行 1 分鐘，結合便利交通與沉靜設計風格，一開幕便成為話題。

圖／Oani 綠洲飯店提供

Oani 綠洲由知名的 本事設計 操刀，以自然木質、柔和光線與律動感十足的水波線條建構整體空間，營造出與西門町街景形成鮮明對比的靜謐氛圍。館內提供多種房型，從背包房、雙人房到家庭房一應俱全，背包房入住最低 800 元即可享有，雙人房則自 4,000 元起。值得一提的是，所有房型皆保留大片窗景，可直接將西門町的夜色、車流與市井脈動帶入視野，讓旅人靜中帶動、動中有靜。

客房在隔音、光線層次與空氣流動上皆下足工夫，不只提供舒適休憩環境，也串接在地品牌與永續概念。房內可見鶯歌陶燒擴香石、綠藤生機盥洗用品，以及孵咖啡洋館的掛耳咖啡等細節，從選品到氣味皆強調「回到身體節律」的住宿體驗。網友開箱也大讚設計細膩、地方創生元素滿滿，甚至連一樓的日本系麵包店也成為拍照亮點。

飯店同步提供每日免費宵夜，替旅人補充深夜能量；多種套房房型更能滿足商務差旅、好友出遊或家庭旅行等不同需求。若未來需接待國際旅客、安排研討會住宿，Oani 綠洲也將成為信義、台北車站以外的新選項。

隱身在最熱鬧街區中心，卻提供與城市節奏脫鉤的靜謐片刻，Oani 綠洲正以全新旅宿姿態，為西門町帶來另一種放鬆方式。

