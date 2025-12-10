快訊

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

台積電除息前收復1,500元關卡 最後一盤爆4,254張買單、收1,505元

聽新聞
0:00 / 0:00

台北艾麗酒店聯名法國精品香氛「Atelier Cologne」推耶誕調酒！還有耶誕大餐免費送紅酒

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

歲末節慶的氛圍逐漸升溫，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年以「艾耀耶誕」打造期間限定美食亮點，從香氛聯名調酒到奢華耶誕海陸套餐，為冬夜增添濃郁儀式感。The Terrace 大廳酒吧自即日起至 2026 年 2 月 28 日攜手法國精品香氛品牌歐瓏（Atelier Cologne），推出「香氛之夜」主題調酒，每杯 350 元＋10% 起，更有六杯套組與雙人暢飲方案，讓旅人與城市客在夜色中輕鬆享受香氣與酒韻交織的迷人時光。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

此次聯名以歐瓏香氛為靈感，調酒師將品牌「珍稀系列」與「精醇系列」香氣轉化成六款特色酒款。像是以花香和柑橘打造清爽層次的「茶花香頌」、揉合煙燻威士忌與玫瑰原精的「暗語玫瑰」、以琴酒與果香酒營造明亮風味的「情柚獨鍾」，以及帶有海風鹹甜氣息的「加州盛夏」。點滿六杯套組可享優惠並獲贈歐瓏香氛小禮，更可於社群打卡享啤酒、葡萄酒與基酒暢飲福利，搭配買一送一的酌酒小食，輕鬆打造冬季最時髦的微醺之夜。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供
圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

餐飲主軸則聚焦於 LA FARFALLA 餐廳 12 月 24 至 26 日限定推出的「耶誕雙人海陸分享餐」，每套 5,880 元＋10% 包含兩款主菜與兩客自助吧。主餐以「直火慢烤美國牛肋骨排」展現節慶氣勢，選用美國 Choice 帶骨肋排，先以香料醃製再低溫烹調、直火炙烤，外層焦香、內裡軟嫩；另一主角「威靈頓鮭魚佐松露奶油白酒醬」以金黃酥皮包覆鮮嫩鮭魚，切開瞬間流露香氣，搭配松露白酒醬更添奢華味。

自助吧同步祭出地中海前菜、經典冷肉與現做熱食，甜點櫃亦以耶誕元素妝點，包括紅絲絨蛋糕、水果磅蛋糕、咖啡大理石起司與莓果奶酥等節慶甜點。點套餐還能以 999 元＋10% 加購耶誕限定氣泡酒，為冬日聚會添上輕盈而華麗的結尾。這個十二月，不妨到台北艾麗，共度最具儀式感的耶誕盛宴。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

磅蛋糕 美國 鮭魚 甜點 酒吧

相關新聞

絕美落羽松步道「下雪了」！台中大坑享自在「穿紅綠衣」暖飲85折 「聖誕飄雪+水豚新寵園區」療癒拍到爆

唯美水上落羽松控拍爆！台中大坑享自在「聖誕飄雪+水豚新寵園區」登場　「穿紅綠衣」限時暖飲85折優惠

台北艾麗酒店聯名法國精品香氛「Atelier Cologne」推耶誕調酒！還有耶誕大餐免費送紅酒

歲末節慶的氛圍逐漸升溫，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年以「艾耀耶誕」打造期間限定美食亮點，從香氛聯名調酒到奢華耶誕海陸套餐，為冬夜增添濃郁儀式感。The Terrace 大廳酒吧自即日起至 2026 年 2 月 28 日攜手法國精品香氛品牌歐瓏（Atelier Cologne），推出「香氛之夜」主題調酒，每杯 350 元＋10% 起，更有六杯套組與雙人暢飲方案，讓旅人與城市客在夜色中輕鬆享受香氣與酒韻交織的迷人時光。

彰化浪漫花季來了！「二林蕎麥花」盛開中 白色花毯太浪漫

相機記憶卡準備好了嗎？想拍出「一秒到韓國」的夢幻花海，不用飛出國！彰化二林蕎麥花正盛開，雪白田野拍起來仙氣滿滿。

2026台灣燈會×超級瑪利歐「？磚塊提燈」點亮藏無敵星！ 3大兌換攻略超想收藏、每日限量快筆記

2026台灣燈會將於嘉義縣盛大登場，但這次的亮點堪稱是「燈會史上最夢幻聯動」！嘉義縣政府重磅宣布，將首度與國際電玩巨擘任天堂（Nintendo）合作，在燈會現場打造佔地達2公頃的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題專區。消息一出，立刻讓全台瑪利歐粉絲陷入瘋狂，尤其限量「？磚塊」造型小提燈更是讓瑪利歐粉暴動，被網友譽為「史上最想收藏的燈會提燈」，3大兌換攻略出爐，趕快往下看！

墾丁凱撒雙12一日快閃！住宿最低1,212元起 4天3夜每晚3,333元起

雙12購物節各家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現...

年末優惠最終戰！ 易遊網「雙12暖身」開搶 長榮6666元飛日本神戶、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

年末易遊網「雙12暖身」開搶！ 長榮6666元飛日本神戶、歐洲機票66折起、環球影城買一送一、台灣飯店12元直接住

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。