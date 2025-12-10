台北艾麗酒店聯名法國精品香氛「Atelier Cologne」推耶誕調酒！還有耶誕大餐免費送紅酒

歲末節慶的氛圍逐漸升溫，台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店今年以「艾耀耶誕」打造期間限定美食亮點，從香氛聯名調酒到奢華耶誕海陸套餐，為冬夜增添濃郁儀式感。The Terrace 大廳酒吧自即日起至 2026 年 2 月 28 日攜手法國精品香氛品牌歐瓏（Atelier Cologne），推出「香氛之夜」主題調酒，每杯 350 元＋10% 起，更有六杯套組與雙人暢飲方案，讓旅人與城市客在夜色中輕鬆享受香氣與酒韻交織的迷人時光。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

此次聯名以歐瓏香氛為靈感，調酒師將品牌「珍稀系列」與「精醇系列」香氣轉化成六款特色酒款。像是以花香和柑橘打造清爽層次的「茶花香頌」、揉合煙燻威士忌與玫瑰原精的「暗語玫瑰」、以琴酒與果香酒營造明亮風味的「情柚獨鍾」，以及帶有海風鹹甜氣息的「加州盛夏」。點滿六杯套組可享優惠並獲贈歐瓏香氛小禮，更可於社群打卡享啤酒、葡萄酒與基酒暢飲福利，搭配買一送一的酌酒小食，輕鬆打造冬季最時髦的微醺之夜。

圖／台北艾麗希爾頓格芮精選酒店提供

餐飲主軸則聚焦於 LA FARFALLA 餐廳 12 月 24 至 26 日限定推出的「耶誕雙人海陸分享餐」，每套 5,880 元＋10% 包含兩款主菜與兩客自助吧。主餐以「直火慢烤美國牛肋骨排」展現節慶氣勢，選用美國 Choice 帶骨肋排，先以香料醃製再低溫烹調、直火炙烤，外層焦香、內裡軟嫩；另一主角「威靈頓鮭魚佐松露奶油白酒醬」以金黃酥皮包覆鮮嫩鮭魚，切開瞬間流露香氣，搭配松露白酒醬更添奢華味。

自助吧同步祭出地中海前菜、經典冷肉與現做熱食，甜點櫃亦以耶誕元素妝點，包括紅絲絨蛋糕、水果磅蛋糕、咖啡大理石起司與莓果奶酥等節慶甜點。點套餐還能以 999 元＋10% 加購耶誕限定氣泡酒，為冬日聚會添上輕盈而華麗的結尾。這個十二月，不妨到台北艾麗，共度最具儀式感的耶誕盛宴。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」