台南排隊炸雞北上插旗了！「美滿炸雞」開幕主打全台首創飯捲與人氣香菜炸雞

台南開元市場的排隊名店「美滿炸雞」正式北上！12 月 5 日於桃園環球 A8（2F）亮相，一開幕即吸引大批炸雞控朝聖。店家特別將南部的人氣招牌原汁原味帶來桃園，無論是創意口味、酥脆口感或獨特醬料，都展現出品牌從市場走出的熱情與活潑，絕對必吃！

圖／美滿炸雞提供

圖／美滿炸雞提供

此次北漂最大亮點，就是被稱為「全台首款」的創新之作——炸雞飯捲。以經典的日常米飯為基底，捲上酥脆炸雞、爽口蔬菜與特調醬汁，每一口都層次分明、飽足度滿點。飯捲每日限量 100 份，每人限購 2 份，可說是早去早吃、搶到才有；其靈感來自創辦人 Corey 的旅行經驗，把炸雞變成能握著走的美味，主打方便又不沾手，極具話題性。

圖／美滿炸雞提供

而粉絲朝思暮想的香菜炸雞也同步回歸！將新鮮香菜化為翠綠醬汁，均勻裹上酥嫩雞塊，入口先是香菜的清新草本，再帶出炸雞的多汁香氣，濃郁卻不膩口，是台南本店的人氣王。即使外皮稍涼仍保持酥度，也是讓饕客一試成主顧的關鍵。搭配椒鹽香氣十足的細薯條、黑糖蜂蜜雞翅、辣薯泥雞腿等招牌品項，讓炸雞控一次收齊多種風味。

圖／美滿炸雞提供

圖／美滿炸雞提供

「美滿炸雞」選在桃園A8旁開幕，交通便利，無論外帶或內用都十分輕鬆。隨著台南名店北漂，北部民眾也能就近嘗到這份來自南部的熱情與創意。準備好揪團，迎接這場香氣四溢的炸雞風暴吧！

圖／美滿炸雞提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」