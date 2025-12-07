台中壽司控必衝！「美登利壽司」追加熱門吃到飽方案，平日980元掀起日料控搶訂潮

台中 LaLaport 近期再添美食亮點！來自東京、擁有高人氣的「美登利壽司」宣布升級用餐模式，台中據點追加吃到飽方案，並自 12 月起推出平日限定 980 元方案，讓饕客在 90 分鐘內暢享現做壽司、生魚片、經典日式炸物與自助吧料理，成為年底最受矚目的日料話題。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

美登利以堅持講究聞名，從食材選用到料理技法都保持日本本店的水準。餐廳以豐洲市場配送的新鮮漁獲為基礎，搭配粒粒分明的日本名產米，再以獨家熟成米醋調味，呈現恰到好處的酸香；而海苔則特別挑選產自瀨戶內海的品種，讓握壽司入口時更添香氣與層次。除了現做壽司之外，炸物、烤物、沙拉到甜點冰品皆無限供應，用餐節奏輕鬆自在。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

此次吃到飽共推出三種價位，全時段皆可享 90 分鐘體驗。平日限定的 980 元方案主打 50 項現點料理，鮭魚、天使紅蝦、星鰻與蟹膏等經典人氣品項一次滿足；若選擇 1280 元方案，無論平假日都能品嘗 70 多種料理，包含鮪魚中腹、北海道干貝與鮑魚等較高級食材；頂級 1680 元方案則升級至 80 多道現點現做，包括鮪魚大腹、豪華星鰻一本握、濃郁海膽與松葉蟹等奢華海味，一次吃遍。

此外，中高價位方案還能享有季節限定料理，如軟殼蟹手卷、暖呼呼的牡蠣小鍋、海鮮小鍋等冬季必吃選擇；而海鮮壽喜燒與痛風級海鮮鍋僅限 1680 元方案享用。多層次的選擇與誠意十足的用料，讓美登利成功在台中掀起新一波日料吃到飽熱潮。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

