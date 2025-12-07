快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

台中壽司控必衝！「美登利壽司」追加熱門吃到飽方案，平日980元掀起日料控搶訂潮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團
圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

台中 LaLaport 近期再添美食亮點！來自東京、擁有高人氣的「美登利壽司」宣布升級用餐模式，台中據點追加吃到飽方案，並自 12 月起推出平日限定 980 元方案，讓饕客在 90 分鐘內暢享現做壽司、生魚片、經典日式炸物與自助吧料理，成為年底最受矚目的日料話題。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團
圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

美登利以堅持講究聞名，從食材選用到料理技法都保持日本本店的水準。餐廳以豐洲市場配送的新鮮漁獲為基礎，搭配粒粒分明的日本名產米，再以獨家熟成米醋調味，呈現恰到好處的酸香；而海苔則特別挑選產自瀨戶內海的品種，讓握壽司入口時更添香氣與層次。除了現做壽司之外，炸物、烤物、沙拉到甜點冰品皆無限供應，用餐節奏輕鬆自在。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團
圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

此次吃到飽共推出三種價位，全時段皆可享 90 分鐘體驗。平日限定的 980 元方案主打 50 項現點料理，鮭魚、天使紅蝦、星鰻與蟹膏等經典人氣品項一次滿足；若選擇 1280 元方案，無論平假日都能品嘗 70 多種料理，包含鮪魚中腹、北海道干貝與鮑魚等較高級食材；頂級 1680 元方案則升級至 80 多道現點現做，包括鮪魚大腹、豪華星鰻一本握、濃郁海膽與松葉蟹等奢華海味，一次吃遍。

此外，中高價位方案還能享有季節限定料理，如軟殼蟹手卷、暖呼呼的牡蠣小鍋、海鮮小鍋等冬季必吃選擇；而海鮮壽喜燒與痛風級海鮮鍋僅限 1680 元方案享用。多層次的選擇與誠意十足的用料，讓美登利成功在台中掀起新一波日料吃到飽熱潮。

圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團
圖／取自日本美登利壽司（台灣）臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

壽司 吃到飽 海鮮 美登利 炸物

相關新聞

台中壽司控必衝！「美登利壽司」追加熱門吃到飽方案，平日980元掀起日料控搶訂潮

台中 LaLaport 近期再添美食亮點！來自東京、擁有高人氣的「美登利壽司」宣布升級用餐模式，台中據點追加吃到飽方案，並自 12 月起推出平日限定 980 元方案，讓饕客在 90 分鐘內暢享現做壽司、生魚片、經典日式炸物與自助吧料理，成為年底最受矚目的日料話題。

甜點控必吃！日本麥當勞「巧克力三角派」將登台　開賣日倒數曝光

甜點控們再等等！麥當勞於日本所推出的冬季限定產品「巧克力三角派」，近日傳出即將正式登台，引起網友們的熱烈討論。對於廣大粉...

漢來美食爆夯自助餐品牌「島語」插旗桃園！台茂店12月29日盛大開幕

桃園近期最受矚目的美食新亮點正式倒數登場！漢來美食旗下升級系自助餐品牌「島語」宣布進駐台茂購物中心6樓，將於 12月29日（週一）晚餐時段隆重開幕，帶來超過 200 道料理的豪華饗宴。官方也同步公布訂位資訊，自 12月11日 上午11:00 起開放電話與線上預約，勢必掀起一波訂位熱潮。

「早午餐360元吃到飽」一整月！花蓮福容15週年慶 每週兩日限定「自助晚餐999元」爽吃在地佳餚

四星級「花蓮福容大飯店」15週年慶，館內自助餐廳推出超值優惠，含服務費最低360元即可暢享多道佳餚，一路優惠到月底。

LULU豬粉尖叫！ 金子半之助「心型午餐肉天丼」驚喜開吃　加價199元幸運燈、5000份好禮快抽

LULU豬粉尖叫！ 金子半之助「午餐肉天丼」超萌登場　心型午餐肉＋幸運燈199元帶回家、5000份驚喜免費吃

雙人吃套餐送海鮮盤！夏慕尼星級聯名饗宴　A5和牛、干貝豪華登場

歲末將至，王品集團法式鐵板燒品牌「夏慕尼」即日起至明年1月11日推出星級聯名雙人饗宴，以致敬法國諾曼第米其林餐廳 「Re...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。