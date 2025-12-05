快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高流提供
圖／高流提供

高雄流行音樂中心今年冬季再次端出重量級節目，於 12 月 20 日、24 日與 25 日在鯨魚堤岸盛大舉辦「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」。活動結合海景雙舞台演唱、上百攤品牌市集及全台最大港灣耶誕樹，以夢幻燈景搭配專屬耶誕 BGM，打造濃厚節慶氛圍。旅客在港灣吹著海風欣賞表演，還能與浪漫耶誕樹相伴拍下冬季限定美照，成為年底最受矚目的南部聖誕盛事。

圖／高流提供
圖／高流提供

12 月 20 日首先由「南面舞台」率先開唱，與南面而歌合作推出限定舞台，邀請 Sunset Samurai、王彙筑、青虫 aoi、孩子王等音樂人輪番演出。從熱血台語搖滾到細膩民謠、電子民謠與生活系創作，各具特色的音樂曲風讓人感受南部音樂的蓬勃生命力。緊接著 12 月 24 日至 25 日的「聖誕舞台」則集結 163braces、理想混蛋、溫蒂漫步、P!SCO、呂允、芒果醬、宋德鶴、高真與鯊魚娃娃機等人氣樂團接力演唱，從溫暖民謠、Indie pop 到高能搖滾，全力營造高雄港邊最動聽的耶誕夜晚。

圖／高流提供
圖／高流提供

除了舞台演出，高流今年也攜手「溫度逝光 Market」推出港灣耶誕市集， 12 月整月共有超過百家品牌輪番登場。從古巴三明治、手工甜點、咖椰吐司等特色小吃，到香氛、手作、花藝選物等質感品牌，旅客可一邊欣賞燈光與海景，一邊享受南部才有的悠閒與節慶氛圍。不同日期更安排胖朵吉古巴三明治、Kaju 手作冰淇淋、捲浪餅 Wave Roll Taco、Bula 冷奶油咖椰吐司等人氣攤位限定出攤，吸引不少遊客提前規劃踩點。

圖／高流提供
圖／高流提供

活動另一大亮點是高流象徵性的17米「金勾TREE 聖誕樹」，自 12 月 5 日至 2026 年 1 月 4 日於珊瑚礁群點燈，每日 17:30－23:00 間亮起，並於 18:00 起每半小時演出 3 分鐘燈光秀。隨著BGM耶誕配樂與流動光影延伸至愛河港灣，高雄冬夜被渲染得格外夢幻。無論是想感受南部冬季暖陽、欣賞浪漫燈景，或參與熱力滿滿的現場演出，「高流聖誕趴」都是今年年底不可錯過的城市盛會。

圖／高流提供
圖／高流提供

圖／高流提供
圖／高流提供

圖／高流提供
圖／高流提供

理想混蛋會去「高流聖誕趴 KMC XMAS 」！港灣「17米BGM耶誕樹」 與海景音樂祭點亮世界的高雄

高雄流行音樂中心今年冬季再次端出重量級節目，於 12 月 20 日、24 日與 25 日在鯨魚堤岸盛大舉辦「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」。活動結合海景雙舞台演唱、上百攤品牌市集及全台最大港灣聖誕樹，以夢幻燈景搭配專屬聖誕 BGM，打造濃厚節慶氛圍。旅客在港灣吹著海風欣賞表演，還能與浪漫聖誕樹相伴拍下冬季限定美照，成為年底最受矚目的南部聖誕盛事。

