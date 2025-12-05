「高雄聖誕生活節」首波卡司曝光！落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生「聖誕黃金週」接力開唱

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2025高雄聖誕生活節」連續三個週末在中央公園舉辦「中央聖誕小鎮市集」。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供
「2025高雄聖誕生活節」連續三個週末在中央公園舉辦「中央聖誕小鎮市集」。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄最受矚目的冬季盛事「高雄聖誕生活節」，日前於中央公園正式開幕，由陳其邁市長點燈26公尺高「永恆星冠聖誕樹」，備受期待的「聖誕黃金週」將在12/20~12/24盛大展開，並公布首波卡司－落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.、美秀集團、麋先生 MIXER 以及鄭宜農，自12/20（六）接力開唱至12/24（三）平安夜，兼具浪漫與熱情的多元表演風格，將點燃南台灣規模最大的聖誕饗宴。

▲「2025高雄聖誕生活節」自即日起搭配聖誕燈飾展出。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供
▲「2025高雄聖誕生活節」自即日起搭配聖誕燈飾展出。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供

高雄市政府經濟發展局（簡稱經發局）廖泰翔局長表示，「高雄聖誕生活節」年年獲得廣大好評，2024年四天活動湧破36萬人齊聚中央公園浪漫過節，市集總營業額破千萬，並成功帶動中央公園、新堀江、六合夜市等周邊商圈夜市商機。今年第三屆將延續高雄不講武德的慣例，除了11/28起連續三週末「中央聖誕小鎮市集」外，音樂活動擴大為連續五日盛大舉辦，更邀請到落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.，以及麋先生 MIXER 等三大金曲樂團精彩演出，讓無論是喜歡浪漫氛圍、熱血搖滾，或是迷幻詩意的樂迷，都能在中央公園找到屬於自己的「聖誕黃金時刻」！後續還有相關消費滿額優惠、商圈加碼活動等精喜彩蛋即將公布，將帶給大家最浪漫、最難忘的高雄聖誕。

第3屆「高雄聖誕生活節」系列活動，包含了即日起每週末舉辦「中央聖誕小鎮市集」，以及聖誕黃金週推出的「Golden 公園大舞台」與「Merry 買你的市集」，其中備受矚目的音樂舞台活動延續去年金曲獎等級的最高規格，聚焦在獨立搖滾的指標性力量，首度讓三組金曲最佳樂團－以跨越靈魂樂、R&B、City Pop 等多元風格受到海內外樂迷喜愛的「落日飛車」、來自高雄以熱血龐克能量聞名的「滅火器」、以扎實演出魅力吸引無數粉絲的「麋先生」，強強聯手為高雄冬夜注入最強音浪，尚有20多組驚喜卡司將於近期公布，五天璀璨陣容不容錯過。

▲「2025高雄聖誕生活節」邀請三大金曲樂團－落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.，以及麋先生 MIXER 震撼壓軸演出。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供
▲「2025高雄聖誕生活節」邀請三大金曲樂團－落日飛車 Sunset Rollercoaster、滅火器 Fire EX.，以及麋先生 MIXER 震撼壓軸演出。　圖：高雄市政府經濟發展局／提供

「聖誕黃金週」活動將從12/20延續至12/24，而聖誕節當日（12/25）將由高雄基督教福音聯盟主辦《邁向真光－聖誕嘉年華》活動，集結全市教會聯盟夥伴，於中央公園以音樂表演及吃喝玩樂完全免費市集，將溫暖的聖誕祝福與福音信息傳遞給廣大市民，擴大公益行動。更多活動細節將陸續公布，今年聖誕週末的完美行程就在高雄！

