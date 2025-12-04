台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 沉浸式光影茶園、職人品茗＋蔬食饗宴超愜意

坪林最美新地標來了！「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6登場，由吉品養生打造的「緩緩坪林」，根本不只是旅遊資訊站，而是把在地茶師、老農、青農、職人的心血一次集結！一樓就是超好買好拍的選物區，包種茶、茶點、手作小物統統有，還有機會直接跟職人聊天，聽他們分享跟這片土地的故事，療癒溫度的滿滿。

圖／吉品養生提供

重點亮點絕對在二樓的「光影茶鄉四季」沉浸式展覽！用5G大投影把坪林四季直接搬進室內～春天螢火蟲亂飛、夏天魚群在你腳邊游、秋冬山嵐緩緩移動，只要伸手一揮，光影就會像山風一樣跟著你流動，現場安靜到只聽得到自己的呼吸，美到讓人忍不住拍爆洗版IG！

圖／吉品養生提供

圖／吉品養生提供

還有更深入的茶席體驗！由在地茶師親自帶領，從茶樹種植、採茶、萎凋、烘焙到沖泡，一條龍教你怎麼喝出一杯好茶，當然主角就是坪林最自豪的文山包種茶，清香撲鼻超療癒。搭配的餐點一樣走永續路線，全蔬食為主，還用循環餐具，吃得滿足又不愧對地球，超有感！

圖／吉品養生提供

坪林本來就因為翡翠水庫水源保護區，保留了全台最完整的低海拔闊葉林與溪流生態，現在再加上「緩緩坪林」這個超chill的中繼站，親水公園看白鷺鷥、金瓜寮魚蕨步道森林浴、茶業博物館長知識，快來安排一趟身心靈都滿足的低碳輕旅行。

「緩緩坪林 永續低碳旅遊館」

．地址：新北市坪林區北宜路八段67號

．開幕日期：2024年12月6日

．營業時間：週三～週日 10:00-17:30（17:00最後點餐）

．休館日：週一、週二（僅接受團體預約）

