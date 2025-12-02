影集控玩遊樂園！ 全球首座「Netflix House」費城開幕 走進「航海王、星期三」真實世界，入場免費「沉浸式體驗」玩到爽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

影集粉專屬樂園！ 除了迪士尼、環球影城，現在出國又多了一個影集粉專屬樂園。「Netflix House」佔地逾2,800坪，已於11月12日在美國費城King of Prussia Mall盛大開幕，首個據點一開就吸引超多人潮，Netflix把多部超人氣影集幻化成真實場景，讓你直接變身劇中主角，玩上一整天都覺得不夠！

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

更棒的是，Netflix House入場完全免費！不用像迪士尼或環球影城砸大錢買門票，就能逛拍照區、吃主題餐廳、買限定周邊，部分大型體驗才需另外購票或預約，超級親民，難怪開幕就爆紅！接下來12月11日在德州達拉斯Galleria Dallas開第二店，明年還會擴張到拉斯維加斯，成為粉絲們出國時必衝景點之一！

全球首座！《航海王》、《星期三》費城館搶先玩

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

費城館（Netflix House Philadelphia），主打兩大超人氣IP體驗。動漫迷絕對不能錯過「ONE PIECE：Quest for the Devil Fruit（航海王：惡魔果實大冒險）」，不僅還原了奇幻港口場景，還能跟著草帽海賊團一起解謎尋寶；而喜歡暗黑哥德風的朋友，一定要去「Wednesday：Eve of the Outcasts（星期三：異族節慶之夜）」，走進奈落學院，那場扭曲又華麗的嘉年華，每一個角落都超級好拍，隨手一拍都是時尚大片！

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

此外，館內還有超高科技的「Top 9 迷你高爾夫」，每一洞都對應一部影集，像是《柏捷頓家族》或《Is It Cake?》，邊打球邊找彩蛋；還有可以體驗VR虛擬實境的「Netflix Virtuals」，讓你戴上裝置瞬間穿越次元。

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

12月新亮點！達拉斯館「生存遊戲」即將上線

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

若喜愛更驚悚刺激，那麼預計於12月11日開幕的德州達拉斯館（Netflix House Dallas）絕對是首選！主打更硬派的體驗：「SQUID GAME：Survive the Trials（魷魚遊戲：生存挑戰）」直接把劇中的「123木頭人」搬到現實，讓你在英熙娃娃的監視下挑戰體能極限；另一大亮點則是「Stranger Things：Escape the Dark（怪奇物語：黑暗逃脫）」，你將深入霍金斯小鎮，在顛倒世界中躲避大魔王威可那的追殺，沉浸感爆棚！

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

館內的「Netflix Bites」餐廳也是粉絲必朝聖的重點，菜單上充滿巧思，像是致敬《魷魚遊戲》的「Red Bite Green Bite」，是一道包含脆皮炸雞與三種沾醬的料理，還附上一個命運轉盤讓你挑戰；還有來自《怪奇物語》Argyle推薦的「Surfer Boy Pizza（衝浪男孩披薩）」，滿滿的義式臘腸與起司，味道就像劇中一樣令人滿足；甜點控則必點《星期三》主題的「Rest in Chocolate」黑巧克力蛋糕，暗黑美學讓人捨不得下口。

圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand
圖／翻攝IG@netflixbites、IG@mgmgrand

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

免門票入場超佛心！限定周邊買到手軟

最棒的是，Netflix House 採「免門票入場」制度！可以免費進入園區逛逛、在主題餐廳用餐，或是到「Netflix Shop」大買特買。這裡有許多外面買不到的獨家周邊，像是《魷魚遊戲》的經典綠色運動服、《柏捷頓家族》的精緻茶具組等，絕對讓你荷包失血！若想體驗大型沉浸式設施（如密室逃脫、VR），則需另外購票預約。

圖／翻攝Netflix House 官網、IG
圖／翻攝Netflix House 官網IG

據官方透露，除了現有的費城與即將開幕的達拉斯，Netflix House 也計畫於2027年進軍賭城拉斯維加斯。不管你是哪部劇的粉絲，這裡絕對是未來出國旅遊必去的最新地標！

【Netflix House】參觀資訊

費城館 (Philadelphia)

．開幕日期： 已開幕 2025/11/12

．地點： King of Prussia Mall (160 N Gulph Rd, King of Prussia, PA)

達拉斯館 (Dallas)

．開幕日期： 預計 2025/12/11

．地點： Galleria Dallas (13350 Dallas Pkwy, Dallas, TX)

拉斯維加斯 (Las Vegas)

．開幕日期： 預計 2027官方

．地點： 賭城 BLVD Las Vegas 未公布詳細地點

