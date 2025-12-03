四四南村回憶打包！ 「好丘信義店熄燈」最後巡禮 限時3天「南村尋寶市集」把立燈、沙發搬回家

被網友譽為「貝果界美味天花板」的知名品牌「好丘Good Cho’s」，繼今年2月東門店熄燈後，近期位在信義區四四南村的「好丘信義店」也已在11月23日正式劃下句點。在告別四四南村前，好丘決定舉辦一場充滿時光溫度的最後巡禮—「南村尋寶市集」閉店大拍賣，限時3天，邀請所有曾在好丘留下回憶的文青、古物控們，一起回來尋寶！

圖／翻攝好丘Good Cho's臉書

好丘信義店不只是間貝果店，更是充滿故事與情懷的文青聚集地！這回在「南村尋寶市集」溫柔的告別儀式中，販售的物件全部都是與好丘相伴生活的日常，從店內的大型家具，如電風扇、沙發、椅子、立燈，到各式花器、展示架，甚至是一些你可能從沒特別注意過的小角落物件，都將在這次活動中找到新的主人。

圖／翻攝好丘Good Cho's臉書

業者強調，這些「寶物」每一件都藏著時光的溫度，也希望能在新的主人手中，繼續展開故事。更重要的是，每一件物件都是限量一件，一旦被帶走就沒有了，絕對是真正在「尋寶」的樂趣與稀有性！

圖／翻攝好丘Good Cho's臉書

圖／翻攝好丘Good Cho's臉書

古物控別錯過「南村尋寶市集」，絕對是最後的挖寶好機會！活動將於12月5日至12月7日，連續三天，每天從11:00營業到18:00，地點就在原好丘信義店（台北市信義區松勤街54號），捷運101/世貿站2號出口步行僅4分鐘即可到達。好丘信義店將再度熱鬧起來，邀請大家重返舊地，一起回來尋寶、散步、回味日常美好。

圖／翻攝好丘Good Cho's臉書

