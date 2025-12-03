JTA首條國際線來了！ 日本越洋航空「台北－沖繩」今開賣「來回4000元有找」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝JTA日本越洋航空官網
圖／翻攝JTA日本越洋航空官網

機票免4千快搶！日本航空（JAL）旗下的「日本越洋航空（JTA）」宣佈將開設首條國際定期航線，明年2月起「天天直飛」桃園到沖繩，為慶祝開航，首週更祭出超殺優惠，來回機票不用4000元，想省荷包出國現在就是最佳時機！

圖／翻攝JTA日本越洋航空官網
圖／翻攝JTA日本越洋航空官網

日本越洋航空（JTA）預計自2026年2月3日起，正式開航「台北（桃園）-沖繩（那霸）」航線，這不僅是該公司成立以來的第一條國際定期航線，更計畫每日運航，讓旅客安排行程更彈性。新航線將採用波音737-800機型執飛。

想搶便宜的民眾注意，機票銷售於台灣時間今（3）日上午9時正式開跑。根據官方公佈票價，經濟艙最低單程為4888元，來回最低7176元。為了慶祝首航，官方釋出超狂「開航紀念優惠」，自2025年12月3日9:00起至12月9日22:59止，限時7天販售「來回3952元」的限定票價，適用搭乘期間為2026年2月23日至2026年3月28日，連4000元都不到就能飛沖繩，CP值簡直破表！

日本越洋航空以沖繩那霸為基地，旗下最受航空迷與旅客喜愛的，莫過於這款以「鯨鯊」為主題，將機身塗裝成鯨鯊模樣的彩繪機，不僅有經典的藍色海洋版，還有充滿少女心的粉紅櫻花鯨鯊機，象徵著沖繩熱情的熱帶氛圍。隨著新航線開通，台灣旅客將有極高機會在桃園機場捕捉到這幾隻超萌鯨鯊的身影。

航空 沖繩 鯨鯊機

