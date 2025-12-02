入住五星飯店直接送「Jo Malone耶誕限定香氛」！打卡再送全球限量紀念熊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

台北喜來登大飯店今年冬季推出以「Fun & Games 放玩佳節」為主題的跨界節慶企劃，攜手英倫香氛品牌 Jo Malone London，從視覺、味覺到嗅覺打造沉浸式冬季體驗。隨著年末旅遊旺季到來，飯店同步推出話題性十足的 「Jo Malone London 聖誕香氛之旅」住宿專案，旅客自 11 月 30 日至 12 月 28 日入住行政樓層指定房型，不僅可享 免費升等，客房內更特別佈置品牌節慶限定的香氛體驗組，讓旅程一入住就浸潤在英倫香氣之中。每房額外再加贈 Little Greene 英倫綠境系列香氛工藝蠟燭，使香氛儀式感延續至旅程後的每一天，成為今年冬季最具話題性的香氛住宿選擇。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

呼應 Jo Malone London 2025 節慶主題，台北喜來登大飯店以西洋棋盤、骰子、菱格紋等遊戲符碼妝點大廳空間，並以綠、藍、紅三色交織出濃厚聖誕氣息，加上香氛禮盒、節慶掛飾與層次豐富的光影設計，營造別具英倫魅力的聖誕舞台。旅客在踏入飯店的第一步便能感受到濃厚節慶氛圍，而在 12 月 24、25 日晚間，大廳亦安排雙人樂團演出與聖誕老人現身派糖果，為旅人增添節日中的溫暖與驚喜。凡入住指定房型並於聖誕樹造景前拍照分享，更可獲得喜來登限量珍藏紀念熊，讓旅程留下專屬紀念。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

除了視覺享受，飯店甜點坊 The Deli 於 12 月 1 日至 12 月 28 日期間推出多款節慶限定甜點，靈感源自果香、可可與香料的冬季風味，也與 Jo Malone London 的節慶香氛系列相互呼應，打造跨感官的美味體驗。包含以酸櫻桃與黑巧克力呈現濃郁甜韻的「胖聖誕」、以杏桃果餡和法國萊思克奶油打造的「杏桃旅人蛋糕」，以及以肉桂與薑製作的童話系「薑餅屋」等多款甜品，無論作為送禮或派對分享都相當吸睛。同步推出的聖誕外帶禮籃則包括美國安格斯牛爐烤組合與香烤火雞共享組，多道經典節慶料理一次帶回家，為家庭聚會增添美味。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

二樓安東廳牛排館也於 12 月 24 日與 25 日推出「放玩聖誕饗宴」，以創意海鮮前菜、精選牛排及節慶甜點組成完整的聖誕晚餐套餐。自 12 月 20 日起至 30 日，凡點用指定套餐或節慶雙人套餐，即可獲贈 Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭潤膚霜伴手禮，讓旅人從味覺到嗅覺全面沉浸在節慶魅力中。

圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

今年冬季，台北喜來登透過香氛、美食與節慶裝飾串起完整的旅遊體驗，為旅客打造充滿溫暖與儀式感的年末記憶。其中「入住就送 Jo Malone London」的住宿專案更成為最受旅人關注的亮點，無論是聖誕假期、節慶約會或小旅行，都能在喜來登享受專屬冬季的香氛旅程。

手刀搶報！ SOGO聖誕限定「達菲與好友派對」僅此1場 超萌「香港迪士尼20周年拍照小屋」免費拍到飽

SOGO聖誕限定快衝！ 今年迎接聖誕，台北SOGO忠孝館再次施展魔法，打造「SOGO Christmas Wonderland」，不僅有先前曝光的「巨型米奇裝置」，官方更釋出最新消息，加碼打造「香港迪士尼20周年拍照小屋」及一系列限定主題派對，從達菲與好友的聖誕快閃到新年派對，迪士尼控真的要暴動了！

全台獨家！迪士尼皮克斯《玩具總動員》30週年耶誕燈飾就在台北101

冬季到來，台北101再度化身全城最耀眼的耶誕地標！

這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官

免費入館日抄筆記！桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」於本週登場，憑證件即可免門票參觀，朝聖最新袖珍展覽。

年終購物攻略！台北101耶誕檔期開跑 經典精品與年度選物一次入手

冬季的台北，耶誕氣息正悄悄蔓延。台北101再度化身全城最耀眼的節慶地標，以璀璨光影點亮冬夜。

迎接2026璀璨新年夜！168inn推出多元旅宿方案，滿足各種跨年玩法

年底跨年活動逐步開跑，不論是想欣賞絢爛煙火、參與倒數派對，或與家人好友規劃一趟輕旅行，北台灣向來是最受旅人青睞的跨年目的地。許多人選擇提前出發、避開晚間尖峰人潮，白天到桃園大溪老茶廠、Xpark水族館散步打卡，夜晚再前往桃園藝文特區看表演，半夜直接入住附近旅館倒數迎新。在跨年交通最壅擠的時節，「住哪裡」成為旅程順不順利的關鍵。北台灣最大特色連鎖旅館集團 168inn，旗下館別遍布桃園、新竹與台北，地點皆鄰近捷運、高鐵與火車站，讓跨年夜無論是看煙火、聽演唱會或夜市覓食，都能輕鬆往返、不必趕末班車。

