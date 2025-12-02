入住五星飯店直接送「Jo Malone耶誕限定香氛」！打卡再送全球限量紀念熊

台北喜來登大飯店今年冬季推出以「Fun & Games 放玩佳節」為主題的跨界節慶企劃，攜手英倫香氛品牌 Jo Malone London，從視覺、味覺到嗅覺打造沉浸式冬季體驗。隨著年末旅遊旺季到來，飯店同步推出話題性十足的 「Jo Malone London 聖誕香氛之旅」住宿專案，旅客自 11 月 30 日至 12 月 28 日入住行政樓層指定房型，不僅可享 免費升等，客房內更特別佈置品牌節慶限定的香氛體驗組，讓旅程一入住就浸潤在英倫香氣之中。每房額外再加贈 Little Greene 英倫綠境系列香氛工藝蠟燭，使香氛儀式感延續至旅程後的每一天，成為今年冬季最具話題性的香氛住宿選擇。

呼應 Jo Malone London 2025 節慶主題，台北喜來登大飯店以西洋棋盤、骰子、菱格紋等遊戲符碼妝點大廳空間，並以綠、藍、紅三色交織出濃厚聖誕氣息，加上香氛禮盒、節慶掛飾與層次豐富的光影設計，營造別具英倫魅力的聖誕舞台。旅客在踏入飯店的第一步便能感受到濃厚節慶氛圍，而在 12 月 24、25 日晚間，大廳亦安排雙人樂團演出與聖誕老人現身派糖果，為旅人增添節日中的溫暖與驚喜。凡入住指定房型並於聖誕樹造景前拍照分享，更可獲得喜來登限量珍藏紀念熊，讓旅程留下專屬紀念。

除了視覺享受，飯店甜點坊 The Deli 於 12 月 1 日至 12 月 28 日期間推出多款節慶限定甜點，靈感源自果香、可可與香料的冬季風味，也與 Jo Malone London 的節慶香氛系列相互呼應，打造跨感官的美味體驗。包含以酸櫻桃與黑巧克力呈現濃郁甜韻的「胖聖誕」、以杏桃果餡和法國萊思克奶油打造的「杏桃旅人蛋糕」，以及以肉桂與薑製作的童話系「薑餅屋」等多款甜品，無論作為送禮或派對分享都相當吸睛。同步推出的聖誕外帶禮籃則包括美國安格斯牛爐烤組合與香烤火雞共享組，多道經典節慶料理一次帶回家，為家庭聚會增添美味。

二樓安東廳牛排館也於 12 月 24 日與 25 日推出「放玩聖誕饗宴」，以創意海鮮前菜、精選牛排及節慶甜點組成完整的聖誕晚餐套餐。自 12 月 20 日起至 30 日，凡點用指定套餐或節慶雙人套餐，即可獲贈 Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭潤膚霜伴手禮，讓旅人從味覺到嗅覺全面沉浸在節慶魅力中。

今年冬季，台北喜來登透過香氛、美食與節慶裝飾串起完整的旅遊體驗，為旅客打造充滿溫暖與儀式感的年末記憶。其中「入住就送 Jo Malone London」的住宿專案更成為最受旅人關注的亮點，無論是聖誕假期、節慶約會或小旅行，都能在喜來登享受專屬冬季的香氛旅程。

