這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官
免費入館日抄筆記！桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」於本週登場，憑證件即可免門票參觀，朝聖最新袖珍展覽。
桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」分別於12/3、12/5登場，市民日憑桃園市民證件即可免費入館，里民日則為青溪、洽溪、芝芭、青埔、青峰、青山里等6里里民限定，還有15:00導覽體驗值得把握。
當期展覽《迷你蹦！》與「袖珍博物館」合作，除了精選袖珍藏品外，還邀請到五位藝術家共同展出，從微型配件的觀察與組裝到巨型藝品的感官翻轉，體驗「小」與「大」的視野奇觀，還能自行創造、翻玩各種風格。
桃園市兒童美術館
地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號
門票資訊：全票100元，優待票50元，未滿18歲、65歲以上免費參觀
免費入館日：市民日｜每月第一個週三、里民日｜每月第一個週五
官網：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言