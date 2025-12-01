這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／桃園市兒童美術館提供
圖／桃園市兒童美術館提供

免費入館日抄筆記！桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」於本週登場，憑證件即可免門票參觀，朝聖最新袖珍展覽

圖／桃園市兒童美術館提供
圖／桃園市兒童美術館提供

桃園市兒童美術館「市民日」及「里民日」分別於12/3、12/5登場，市民日憑桃園市民證件即可免費入館，里民日則為青溪、洽溪、芝芭、青埔、青峰、青山里等6里里民限定，還有15:00導覽體驗值得把握。

「這是誰的『家』？」展區。圖／桃園市兒童美術館提供
「這是誰的『家』？」展區。圖／桃園市兒童美術館提供

與放大版的狗狗藝品互動，《夢幻藝品屋》── 謝佳瑜。圖／桃園市兒童美術館提供
與放大版的狗狗藝品互動，《夢幻藝品屋》── 謝佳瑜。圖／桃園市兒童美術館提供

當期展覽《迷你蹦！》與「袖珍博物館」合作，除了精選袖珍藏品外，還邀請到五位藝術家共同展出，從微型配件的觀察與組裝到巨型藝品的感官翻轉，體驗「小」與「大」的視野奇觀，還能自行創造、翻玩各種風格。

「噓⋯⋯打開奇想的盒子」展區。圖／桃園市兒童美術館提供
「噓⋯⋯打開奇想的盒子」展區。圖／桃園市兒童美術館提供

桃園市兒童美術館

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號

門票資訊：全票100元，優待票50元，未滿18歲、65歲以上免費參觀

免費入館日：市民日｜每月第一個週三、里民日｜每月第一個週五

官網：https://tmofa.tycg.gov.tw/ch

美術館 展覽 免門票 親子旅遊 博物館

