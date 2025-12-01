這2天免費入館！桃園市兒童美術館「秀證件免門票」 朝聖最新「袖珍展」翻轉感官

年底跨年活動逐步開跑，不論是想欣賞絢爛煙火、參與倒數派對，或與家人好友規劃一趟輕旅行，北台灣向來是最受旅人青睞的跨年目的地。許多人選擇提前出發、避開晚間尖峰人潮，白天到桃園大溪老茶廠、Xpark水族館散步打卡，夜晚再前往桃園藝文特區看表演，半夜直接入住附近旅館倒數迎新。在跨年交通最壅擠的時節，「住哪裡」成為旅程順不順利的關鍵。北台灣最大特色連鎖旅館集團 168inn，旗下館別遍布桃園、新竹與台北，地點皆鄰近捷運、高鐵與火車站，讓跨年夜無論是看煙火、聽演唱會或夜市覓食，都能輕鬆往返、不必趕末班車。

2025-12-01 11:01