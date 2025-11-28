快訊

花博、新北與桃園三地化身歐風冬季市集！「德國耶誕市集 」連3週登場，音樂表演 × 手作全公開，再抽「歐洲機票」

今年冬天，圓山花博公園再度搖身變為濃濃歐洲風情的耶誕慶典舞台！由德國經濟辦事處主辦的「German Christmas Market 德國商品×聖誕市集」將於 11 月 28 日至 11 月 30 日連續三天熱鬧展開，匯集超過 80 個德國品牌與特色攤位，從暖心熱紅酒、經典香腸堡、德式甜點，到節慶禮品與手作選物通通到位，打造最道地的冬季假日市集氛圍。今年活動結束後，更將於 12 月陸續前往板橋新北耶誕城與桃園藝文廣場，達成「三地接力」（12/5（五）～12/7（日）移至板橋新北耶誕城市民廣場，12/13（六）～12/14（日）則至桃園藝文廣場）的節慶氛圍，讓北部民眾整整三週都能沉浸在歐洲假日的浪漫氣息中。

除了市集本身，多元的舞台節目更是本屆亮點。從開幕儀式、聖誕金曲演唱、爵士與合唱表演，到孩子們最期待的聖誕老人現身，節目從中午一路演出至晚間。28 日首日安排 SWAN PANASIA 帶來聖誕金曲與桌遊體驗；29 日加入迷你耶誕樹 DIY 工坊；30 日則有台北歐洲學校與國際社區合唱團帶來專屬冬季的童聲與節慶樂章，為市集增添濃厚的文化氣息。三天皆壓軸舉辦的人氣活動「德國香腸大胃王比賽」也預計吸引眾多民眾圍觀。

除了表演活動，本次市集還推出集點贈禮與滿額抽獎，讓逛市集也能收穫小驚喜。只要在現場每消費 200 元即可累積一點，集滿點數即可兌換每日限定好禮，包括德國花草茶、Bavaria 無酒精啤酒、德國文具、金屬耶誕吊飾、蒸氣眼罩等精緻贈品。11 月 30 日晚間更將舉行盛大的摸彩活動，獎項從中華航空台北—法蘭克福經濟艙來回機票、Audi 防水後背包、Fissler 德國鍋具、德國聖誕工藝燈飾，到一年份貝克曼博士洗衣產品、Kärcher 德國清潔家電等，全都豪氣登場，將活動推向最高潮。

主辦單位表示，本次活動適合親子、旅人與情侶共遊，無論是想體驗德式節慶文化、品嚐美食，或參加手作課程、與聖誕老人合影，都能在市集中找到屬於自己的冬日時刻。提醒民眾部分手作活動須預先報名，名額有限，並請留意現場最新公告。趕緊規劃週末行程，在花博度過一個最有溫度的歐洲聖誕吧！

