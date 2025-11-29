排民快衝！ 《排球少年!!》咖啡廳北中南3地齊發 5大高校主題餐點「日向烏鴉蛋糕」神還原、3款限定特典一次收藏

排民快衝！ 超人氣動畫《排球少年!!》主題咖啡廳即日起正式登陸 FANFANS CAFÉ，台北西門、台中一中、高雄愛河3店一次開幕，北中南三地連線讓全台「排民」都能朝聖。不僅集結了動畫中五大人氣高校「烏野、青葉城西、音駒、梟谷、稻荷崎，從沈浸式佈置、角色立牌、熱血場景打卡點統統有，還有超犯規的「日向烏鴉巧克力蛋糕」和「及川森抹茶甜甜圈」，活動期間還祭出角色閃卡、透卡等3大限定特典，粉絲絕對不能錯過！

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

這次主題咖啡廳直接把五校代表色塞滿整個空間，從進門就被烏野橘、青城綠、音駒紅、金黑梟谷、稻荷崎金黃包圍，從入口動線、牆面背板到座位區，全部換上各校代表色與經典劇照。現場更展出角色立牌打卡點，讓粉絲彷彿置身球場邊，與心愛的球員們近距離接觸，絕對是今年冬天最熱血的打卡聖地。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

超有梗餐點更是直接戳中排球魂，主餐推出五校專屬套餐：

．「烏野高校烏鴉黑羽咖哩」黑得超有氣勢

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「青葉城西綠咖哩」充滿王者氣息，及川粉直接暴動

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「音駒高校魚排吐司」孤爪研磨看到會喵喵叫

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「梟谷學園白醬漢堡排」木兔光太郎狂吃模式

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「稻荷崎雙子狐狸炙烤飯糰」完美復刻宮兄弟的特色

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

甜點區根本是大型犯規現場！必點本次視覺亮點「日向烏鴉巧克力蛋糕」超可愛、及川「森抹茶綠葉甜甜圈」、音駒「喵喵莓果奶昔」、梟谷「貓頭鷹蒙布朗」、稻荷崎「小狐狸巴斯克」。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

飲料一樣超用心，「烏鴉熱帶水果茶」、「青城綠葉金萱」、「貓掌莓果飲」、「貓頭鷹焙茶珍珠奶蓋」，每款飲品都會隨機附贈專屬杯墊與對應吸管套，細節滿分。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

除了吃美食拍美照，周邊特典更是這次的重頭戲！活動期間只要來店消費，就送一張隨機「角色閃卡」；點選任一「同校主題套餐」，直接加贈該校專屬的「透明卡片」一張。若消費達到指定金額，還能把限量的「劇照票卡夾」帶回家。現場同步規劃了商品販售區，多款吊飾、玩偶頭套等周邊讓粉絲買好買滿，快揪朋友一起來場熱血的排球聚會吧。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

《排球少年!!》× FANFANS CAFÉ

．台北西門店：即日起～2026/02/03

地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

．台中一中店：即日起～2026/02/04

地點：台中市北區太平路22號2樓

．高雄愛河店：即日起～2026/02/04

地點：高雄市前金區大同二路23號1樓

