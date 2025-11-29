快訊

昔IG互相退追 楊丞琳缺席許瑋甯、邱澤世紀婚禮…網揭她真實行程

民生地下道工程5年難收尾 附近商家生意慘腰斬：每天都怕倒店

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

排民快衝！ 《排球少年!!》咖啡廳北中南3地齊發 5大高校主題餐點「日向烏鴉蛋糕」神還原、3款限定特典一次收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

排民快衝！ 超人氣動畫《排球少年!!》主題咖啡廳即日起正式登陸 FANFANS CAFÉ，台北西門、台中一中、高雄愛河3店一次開幕，北中南三地連線讓全台「排民」都能朝聖。不僅集結了動畫中五大人氣高校「烏野、青葉城西、音駒、梟谷、稻荷崎，從沈浸式佈置、角色立牌、熱血場景打卡點統統有，還有超犯規的「日向烏鴉巧克力蛋糕」和「及川森抹茶甜甜圈」，活動期間還祭出角色閃卡、透卡等3大限定特典，粉絲絕對不能錯過！

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

這次主題咖啡廳直接把五校代表色塞滿整個空間，從進門就被烏野橘、青城綠、音駒紅、金黑梟谷、稻荷崎金黃包圍，從入口動線、牆面背板到座位區，全部換上各校代表色與經典劇照。現場更展出角色立牌打卡點，讓粉絲彷彿置身球場邊，與心愛的球員們近距離接觸，絕對是今年冬天最熱血的打卡聖地。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

超有梗餐點更是直接戳中排球魂，主餐推出五校專屬套餐：

．「烏野高校烏鴉黑羽咖哩」黑得超有氣勢

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「青葉城西綠咖哩」充滿王者氣息，及川粉直接暴動

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「音駒高校魚排吐司」孤爪研磨看到會喵喵叫

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「梟谷學園白醬漢堡排」木兔光太郎狂吃模式

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

．「稻荷崎雙子狐狸炙烤飯糰」完美復刻宮兄弟的特色

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

甜點區根本是大型犯規現場！必點本次視覺亮點「日向烏鴉巧克力蛋糕」超可愛、及川「森抹茶綠葉甜甜圈」、音駒「喵喵莓果奶昔」、梟谷「貓頭鷹蒙布朗」、稻荷崎「小狐狸巴斯克」。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

飲料一樣超用心，「烏鴉熱帶水果茶」、「青城綠葉金萱」、「貓掌莓果飲」、「貓頭鷹焙茶珍珠奶蓋」，每款飲品都會隨機附贈專屬杯墊與對應吸管套，細節滿分。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

除了吃美食拍美照，周邊特典更是這次的重頭戲！活動期間只要來店消費，就送一張隨機「角色閃卡」；點選任一「同校主題套餐」，直接加贈該校專屬的「透明卡片」一張。若消費達到指定金額，還能把限量的「劇照票卡夾」帶回家。現場同步規劃了商品販售區，多款吊飾、玩偶頭套等周邊讓粉絲買好買滿，快揪朋友一起來場熱血的排球聚會吧。

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供
圖／《排球少年!!》× FANFANS CAFE 主題咖啡廳提供

《排球少年!!》× FANFANS CAFÉ

．台北西門店：即日起～2026/02/03

地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

．台中一中店：即日起～2026/02/04

地點：台中市北區太平路22號2樓

．高雄愛河店：即日起～2026/02/04

地點：高雄市前金區大同二路23號1樓

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳 排球少年!!

相關新聞

排民快衝！ 《排球少年!!》咖啡廳北中南3地齊發 5大高校主題餐點「日向烏鴉蛋糕」神還原、3款限定特典一次收藏

排民快衝！ 北中南《排球少年!!》咖啡廳3地齊發 5大高校主題餐點神還原＋3款限定特典、閃卡透卡直接送爆

苗栗苑裡秘境再爆紅！百年王家古厝披上秋冬紫色花瀑，「蒜香藤」美景浪漫登場

苗栗苑裡山柑里近期再次掀起旅遊熱潮！每年深秋至初冬正值蒜香藤大盛放，今年百年歷史的王家古厝再披「紫色花瀑」外衣，古厝與花影交織的限定美景吸引許多旅人專程前往朝聖。旅客步入老三合院，首先映入眼簾的是磚紅古牆與紫色花串交錯出的迷人畫面，午後陽光傾瀉在花叢與斑駁古牆間，氛圍格外靜謐，比起刻意打造的熱門景點，這裡更帶著歲月沉澱的溫柔與不經意的浪漫。

年度最夢幻！ 信義BELLAVITA「巨型聖誕熊熊餐桌」免費拍 Bello Bear陪吃滿桌甜點吐司、拍小人國視角超好玩

信義區年度最夢幻！ BELLAVITA「聖誕熊餐桌」巨型Bello Bear陪吃 棉花糖可坐、甜點放大100倍、小人國視角免費拍

礁溪寒沐酒店12月打造「MU 嶼聖誕」 推出住房、餐飲優惠與「驚喜耶誕禮物」

隨著歲末節慶氣息升溫，礁溪寒沐酒店於今年12月以「MU 嶼聖誕」為主題，將旅人最愛的自然系元素融入整體空間，打造沁涼又充滿節慶溫度的度假場景。大廳以綠色植栽與植生牆呈現清新質感，並以聖誕紅點亮節慶氛圍，深受親子喜愛的吉祥物「沐醬」也換上全新聖誕造型，陪伴旅客感受暖心假期。本月同步推出一泊一食住房專案，價格自 11,000 元起；12 月 24 日至 26 日入住還能參加限定「聖誕任務日」活動，只要集滿闖關印章即可獲得酒店準備的驚喜禮物。平安夜當晚更安排「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏經典曲目，為旅客獻上一場充滿音樂與歡樂的冬季夜晚。

萌度爆表！「呆在碧潭の水豚君」限定造型、見面會 12月假日登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】超人氣 IP「水豚君（KAPIBARASAN）」進駐新店碧潭風景區，持續為新店碧潭風景區帶來超高人氣，已成為年末最療癒的打卡熱點，碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」活動展期至1

2026台北跨年搖滾區開搶！ 12月連2晚入住台北33家飯店 「搖滾區門票」掛號直寄到家超佛心

中華民國觀光旅館商業同業公會再度攜手台北市政府觀光傳播局，推出「12月連住台北2晚，送2026台北最嗨跨年晚會搖滾區入場證」活動，集結全台北33家頂級觀光旅館一起放大絕，直接讓你住飯店就搶到最前排位置！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。