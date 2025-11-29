苗栗苑裡秘境再爆紅！百年王家古厝披上秋冬紫色花瀑，「蒜香藤」美景浪漫登場
苗栗苑裡山柑里近期再次掀起旅遊熱潮！每年深秋至初冬正值蒜香藤大盛放，今年百年歷史的王家古厝再披「紫色花瀑」外衣，古厝與花影交織的限定美景吸引許多旅人專程前往朝聖。旅客步入老三合院，首先映入眼簾的是磚紅古牆與紫色花串交錯出的迷人畫面，午後陽光傾瀉在花叢與斑駁古牆間，氛圍格外靜謐，比起刻意打造的熱門景點，這裡更帶著歲月沉澱的溫柔與不經意的浪漫。
今年蒜香藤花況特別旺盛，不僅攀附古厝的花牆層層下垂，就連入口周邊的藤蔓也盛放得相當熱烈，垂落地面的花串宛如紫色瀑布，隨手拍都能呈現滿滿意境。攝影愛好者最愛從古牆斜側角度捕捉光影，陽光穿過藤蔓縫隙形成自然光束，使古厝彷彿被時間包覆，呈現一幅靜止卻深邃的景象。王家古厝無人管理、保留原始廢墟樣貌，因此格外寧靜，也保留著最自然的慢步調。
王家古厝位於苗栗苑裡山柑里，鄰近道路即可停車，再步行即可抵達，是輕鬆拍照的私房景點。雖為廢棄建築，但正因歲月斑駁，讓場域更具故事性；旅客在拍攝時仍需留意腳步，避免攀爬與破壞。若正計畫秋冬苗栗輕旅行，不妨把握蒜香藤盛放的短暫花期，把王家古厝列入行程，順遊苑裡市區、在地農村小徑，感受古厝、花瀑與鄉間風景交織的旅途靜好。
