最後一波花期！ 虎尾2公里「美人樹大道」壓軸開花　小橋流水＋粉色花海美翻 錯過再等一年

最夢幻粉紅大道回歸！雲林虎尾建成路的美人樹，綿延約2公里的粉嫩花海，終於在年底壓軸盛開，據當地觀察，這裡的花期通常比其他地區慢，很有可能是今年最後一波的粉紅盛事，想拍美人樹的網美、情侶、親子族快衝，真的錯過要再等365天！

圖／IG@laiyuping9520授權

虎尾美人樹大道位在雲林虎尾科技大學附近（原虎尾農工）附近，沿著排水道兩側種滿美人樹，每年11月中下旬到12月是盛開期。被譽為年度必訪的「虎尾美人樹大道」花期已經進入尾聲，粉紅花瓣像櫻花雨一樣從樹梢灑落，遠看近看都超級仙，尤其走到「美人橋」附近，橋身橘色搭配粉色花海＋水面倒影，怎麼拍都出大片！

圖／IG@bruce570318授權

圖／IG@laiyuping9520授權

花況小提醒，今年因為氣溫較高，美人樹開得慢了一些，目前整排花況雖然不一致，但開花區域主要集中在美人橋前後500公尺，且花朵正值最美狀態！建議平日早上或傍晚前往，光線最美、人也比較少，能盡情拍到沒電！

圖／IG@laiyuping9520授權

交通超方便，直接導航「美人樹大道」或「雲林縣虎尾鎮建成路」就到，順遊還能去附近的虎科大校園、布袋戲館，或是開車10分鐘到虎尾糖廠吃冰、看鐵橋，安排一日遊剛剛好！

圖／IG@bruce570318授權

