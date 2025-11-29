快訊

礁溪寒沐酒店12月打造「MU 嶼聖誕」 推出住房、餐飲優惠與「驚喜耶誕禮物」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

隨著歲末節慶氣息升溫，礁溪寒沐酒店於今年12月以「MU 嶼聖誕」為主題，將旅人最愛的自然系元素融入整體空間，打造沁涼又充滿節慶溫度的度假場景。大廳以綠色植栽與植生牆呈現清新質感，並以聖誕紅點亮節慶氛圍，深受親子喜愛的吉祥物「沐醬」也換上全新聖誕造型，陪伴旅客感受暖心假期。本月同步推出一泊一食住房專案，價格自 11,000 元起；12 月 24 日至 26 日入住還能參加限定「聖誕任務日」活動，只要集滿闖關印章即可獲得酒店準備的驚喜禮物。平安夜當晚更安排「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏經典曲目，為旅客獻上一場充滿音樂與歡樂的冬季夜晚。

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

節慶限定甜點同樣亮點滿滿。12 月 15 日至 30 日，寒沐旗下沐選外賣店以聖誕元素推出五款季節甜點，從外觀到口味都充滿節慶魅力。其中最受矚目的「北海道莓好聖誕花圈」售價 980 元，以北海道鮮奶油搭配新鮮莓果，香甜清爽、視覺夢幻；另一款義大利經典點心「潘納朵尼」450 元，以鬆軟麵包體包裹蜜漬果乾，果香濃郁，是每年聖誕必備風味。此外還有酸甜的「史多倫」220 元、草莓巧克力風味的「草莓夢幻扁可頌」169 元，以及造型吸睛的「薑餅人」85 元，皆以限量供應，為旅途增添甜蜜儀式感。

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

想在冬日增添微醺氣息的旅人，也不能錯過 MU BAR 推出的四款節慶調飲。雞尾酒包含以伏特加與青蘋果帶出清新香氣的「聖誕晨曦」，以及融合荔枝與紅石榴的「粉雪仙境」，每杯 290 元，酸甜輕盈、層次迷人。無酒精飲品部分則推出香濃可可搭配草莓香氣的「雪莓暖語」及以濃縮咖啡與鮮奶油打造的「聖夜初雪」，每杯 150 元，口感溫暖療癒，最適合冬季慢享時光。（飲品價格需另加一成服務費）

圖／礁溪寒沐酒店提供
圖／礁溪寒沐酒店提供

