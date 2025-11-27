快訊

台灣1500坪「首座恐龍沉浸式戶外樂園」開幕時間曝！帶你穿越史前世界，13公尺暴龍還有4大主題園區1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
北台灣親子旅遊新亮點正式亮相！「恐龍大復活 關渡探險樂園」將於 2026 年 1 月 17 日開幕，佔地 1,500 坪 的戶外場域打造沉浸式探險場景。園區內重現三疊紀、侏羅紀與白堊紀的古生態環境，超過 70 隻巨型擬真恐龍 現身，包括霸王龍、異特龍、腕龍、迅猛龍等多種恐龍，最高的恐龍高達 13 公尺、長 20 公尺，搭配 360° 環場聲效、地面震動與呼吸特效，讓旅客如同踏入真實史前叢林。

園區規劃四大主題展區：猛獸出擊、巨獸出沒、勇闖恐龍島等，每個區域都設計不同互動體驗。小朋友可以參與 恐龍騎乘、餵食，挑戰氣墊樂園或在對戰區進行模擬探險。多樣化的遊樂與拍照熱點，讓大小旅客在遊覽過程中既能學習恐龍知識，又能享受親子同樂的冒險樂趣，打造寓教於樂的假期行程。

票價設計靈活多元，符合各種家庭需求。開幕前早鳥票 200 元，單人票 240 元、優待票 220 元，家庭票 550 元，年票則為 1,200 元。正式展期內，單人票平日 260 元／假日 300 元，優待票平日 220 元／假日 250 元，家庭票平日 590 元／假日 700 元，未滿三歲兒童與特定身心障礙者可免費入園，提供親子遊玩最佳選擇。

最後，「恐龍大復活 探險樂園」展期至 2027 年 2 月 21 日，每日營運時間 10:00–18:00（17:00 停止售票入場）。園區位於 台北市北投區知行路 360-1 號關渡碼頭，鄰近捷運關渡站，步行約 10–15 分鐘可達，並有公車及停車空間可選擇。結合巨型恐龍展示、互動體驗與沉浸式場景，這座台北最新親子冒險樂園勢必成為寒假與春節旅遊的新焦點。

