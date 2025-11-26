快訊

無邊際泳池美翻！ 墾丁新地標「純白渡假酒店」12／1試營運 早午餐爽吃至13點、一泊二食開賣免3千3

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
墾丁最新海景飯店！獨家首賣「風華渡假酒店－墾丁館」限時55折。圖／易遊網提供
墾丁最新海景飯店！獨家首賣「風華渡假酒店－墾丁館」限時55折。圖／易遊網提供

屏東新地標來了！ 嘉楠集團繼雲林、礁溪後，旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」正式插旗屏東，選址於恆春半島山海交會處，打造全新的「風華渡假酒店-墾丁館」，純白建築搭配無邊際泳池，將於12月1日正式試營運。慶祝開幕，易遊網獨家祭出限時「首賣55折專案」，每人3,244元起就能入住新飯店。

風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供
風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供

純白建築美學　無邊際泳池與海天連成一線

風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供
風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供

風華渡假酒店墾丁館地理位置極佳，距離恆春最大漁港「後壁湖」步行僅需10分鐘，想去潔白貝殼沙灘「白沙灣」踩水，開車也只要7分鐘。飯店外觀採用大膽的純白設計，錯落有致的牆面與圓弧線條，彷彿將海浪律動融入建築中。最令人驚豔的莫過於館內的「無邊際泳池」，隨著日光推移，光影在潔白牆面上跳躍，隨手一拍都是時尚大片。

房內躺看蔚藍海景　席夢思、BOSE音響打造奢華質感

風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供
風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供

全館客房以溫潤柔和的色調為主，運用淡雅木質與暖金色點綴，營造出低調奢華的精品質感，「海景房」更配置專屬陽台與大面落地窗，在房內就能飽覽一望無際的湛藍海景。硬體設備更是下重本，全房型選用席夢思高級床墊、65吋液晶電視以及BOSE聲霸音響，備品則提供黑沃濾掛式咖啡與國際知名TWG茶包等，對住宿體驗展現極致講究。

風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供
風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供

睡到自然醒！早午餐吃到下午1點　晚餐爽嗑極致鍋物

首賣專案最大亮點就是「一泊二食」，晚餐安排在飯店餐廳「老丸家EX極致鍋物」，湯底堅持天然素材熬煮，搭配嘉楠集團自家生產的優質肉品與屏東在地直送鮮蔬，暖胃又滿足；隔天早餐更是貼心，採用Buffet自助餐形式，並將供餐時間延長至「下午1點」，對想賴床的旅客來說簡直是福音！

風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供
風華渡假酒店－墾丁館。圖／易遊網提供

易遊網自即日起至11月28日推出獨家首賣，全館房型下殺5.5折起，雙人入住每晚含稅最低6,488元起，換算下來每人只要3,244元，入住日期自12月1日起開放至明年6月30日(春節與清明連假除外)，訂房加購高鐵票還可享78折起，快來安排一場南國的奢華之旅。

