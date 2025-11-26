「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！三層樓西門町「咖波屋」神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

療癒系萌寵出擊！人氣療癒系IP「貓貓蟲咖波」打造台北新地標西門町「咖波屋」，這回以「咖波懶洋洋的日常」為主題，不只是單純的商品展售，三層樓空間打造多個獨家限定拍照打卡區，絕對是咖波粉絲不能錯過的全新朝聖地！

由卡特島創意授權經營的專屬文創品牌店「咖波屋」，終於首度揮軍北上，正式插旗人潮洶湧的臺北西門町，每日從上午11點營業至晚上10點，咖波屋西門店延續了咖波一貫「搞怪、療癒、百變」的幽默風格，讓粉絲在每一層樓都能找到驚喜。

一樓「巨型咖波FRP公仔」：走進店內，最吸睛的就是一樓設置的「巨型咖波 FRP 公仔」，等比例的公仔不僅高度與造型精心設計，以慵懶又可愛的姿態成為最棒的迎賓亮點，也是粉絲們必拍的打卡門面。

二樓「阿嬤家的廁所」神還原：二樓特別打造了「阿嬤家的廁所」主題拍照區，這個靈感來自萬華在地懷舊氛圍，透過復古磁磚、古早味廣告與溫暖燈光，超高還原度重現記憶中的情境場景，讓咖波以慵懶姿態融入，形成強烈的視覺反差萌！

三樓「咖波的房間、鏡面裝置」趣味多：三樓則是以「咖波的房間」為主題，從抱枕、被單到書櫃小物都充滿巧思，讓粉絲彷彿一秒走進咖波的漫畫日常。還有全新設計的「鏡面裝置區」更增添互動趣味。

推出開幕限定的「套色印章明信片」，粉絲可在現場挑選印章、選墨色，自己蓋出一張獨一無二的咖波風格紀念明信片。更帶來83款全新周邊商品，包括限定款套色明信片、日常必備票卡夾、雙層玻璃杯、保溫杯等實用小物，以及一系列的限定服飾，讓粉絲把咖波從頭到腳帶回家。

開幕期間加碼，凡追蹤「咖波屋」、「貓貓蟲咖波廣播站」或「貓貓蟲咖波」任一官方IG帳號，即可獲得「懶洋洋日常明信片」一張；單筆消費滿1,500元，再贈限量「熱炒杯」乙個，數量有限、送完為止。

【咖波屋西門店】

．地址：臺北市萬華區峨眉街68號1-3樓

．營業時間：每日11:00~22:00

