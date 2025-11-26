快訊

將取消工研院院士資格？羅唯仁涉洩密案惹議 經長：已啟動撤銷程序

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

「入住一萬再送一萬」！和逸飯店推超狂住房專案，ITF旅展完銷再祭3,500元住宿券買10送1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／國泰飯店觀光事業提供
圖／國泰飯店觀光事業提供

國泰飯店觀光事業年底旅遊優惠全面登場，旗下和逸飯店全台五館推出震撼市場的「入住一萬，再贈一萬」住房專案，引發旅遊族群熱烈討論。旅客只需以 1 萬元即可入住指定房型，退房後再回饋 AMAZZING CLUB 會員點數 1 萬點，相當於以同樣的預算再享下一次旅遊折抵。此次優惠入住期限一路延長至 2026 年 3 月 31 日，提供旅客更彈性的年度旅遊規劃空間。專案自即日起開放官網預訂，數量有限，售完即止。

圖／國泰飯店觀光事業提供
圖／國泰飯店觀光事業提供

為滿足不同旅客的旅行習慣，和逸飯店「入住一萬，再贈一萬」住房專案於全台五館同步推出各具特色的房型內容。台北民生館、台北忠孝館與桃園館主打「萬元入住三天兩夜」的舒適客房，讓旅客能以更實惠的方式安排城市探索或簡單度假。南台灣的高雄中山館及台南西門館則推出「萬元入住套房一晚含早餐」的方案，並加碼提供 24 小時彈性入住機制，讓旅客無論何時抵達，都能享受完整一日的休息體驗。專案贈送的 10,000 點 AMAZZING CLUB 會員點數將於退房後七個工作天完成入帳，再次回饋旅客未來使用。

圖／國泰飯店觀光事業提供
圖／國泰飯店觀光事業提供

圖／國泰飯店觀光事業提供
圖／國泰飯店觀光事業提供

適逢 2025 ITF 台北國際旅展，和逸飯店、台北慕軒飯店與台北圖泰萬怡酒店同步釋出今年度最後一波限量住宿券與餐飲券優惠，錯過得再等一年。其中，全台通用的和逸飯店聯合住宿券每張只要 NT$3,500，可享雙人住宿含早餐，並推出「買十送一」的人氣優惠組合，再度成為旅展熱銷焦點。多款熱門館別的餐飲券則以 NT$320 起跳，為旅客規劃跨年、春節與春季旅遊提供最實惠的選擇。旅展優惠僅到 11 月 30 日截止，想把握高 CP 值旅行的旅客務必把握最後倒數。

圖／國泰飯店觀光事業提供
圖／國泰飯店觀光事業提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

和逸飯店 旅展 早餐 萬怡酒店 觀光

相關新聞

2025「公館聖誕季」來了！開幕日「免費入園再送奶茶」 拍爆「史努比、糊塗塌客」同框百年博物館、歐風花園

2025「公館聖誕季」來了！今年邀請到「史努比」和「糊塗塌客」，開幕當日全天免費入園，還有送奶茶、...

「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！三層樓西門町「咖波屋」神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

「貓貓蟲咖波」打造台北新地標！西門町「咖波屋」三層樓神還原「阿嬤家的廁所」 巨型咖波公仔迎賓拍爆

「入住一萬再送一萬」！和逸飯店推超狂住房專案，ITF旅展完銷再祭3,500元住宿券買10送1

國泰飯店觀光事業年底旅遊優惠全面登場，旗下和逸飯店全台五館推出震撼市場的「入住一萬，再贈一萬」住房專案，引發旅遊族群熱烈討論。旅客只需以 1 萬元即可入住指定房型，退房後再回饋 AMAZZING CLUB 會員點數 1 萬點，相當於以同樣的預算再享下一次旅遊折抵。此次優惠入住期限一路延長至 2026 年 3 月 31 日，提供旅客更彈性的年度旅遊規劃空間。專案自即日起開放官網預訂，數量有限，售完即止。

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票家長不捨

特色滿點、玩翻一整天：2025台灣最美「特色飯店」清單

【FunTime小編群】週末或短期連假想來一場兩天一夜的小旅行，卻還沒決定地點嗎？不如先從住宿下手吧！這次小編整理了由易遊網和網友一同票選出來的「台灣最美飯店」，這些飯店除了顏質很高之外，豐富的飯店設施、美味又豐盛的餐點等等，也是他們的超大亮點！說這麼多，現在就跟著小編一起看看「2025最美」的全台飯店推薦名單吧！

「長榮桂冠酒店」台中推出年終住房優惠！每人最低1100元起，平日入住最划算

迎接年末旅遊潮，長榮桂冠酒店（台中）自即日起至 2025 年 12 月 30 日推出限定房型指定日優惠，無論是家庭旅遊、親子度假或小資族想安排輕旅行，都能以超值價格入住市中心高評價酒店。此次方案涵蓋標準樓層的多款房型，最低每晚 NT$2,599 起即可入住高級客房（不含早餐），如需含早餐方案則為 NT$3,299 起；高級家庭房則從 NT$3,399 起（不含早餐），折算四人入住平均每人僅約 NT$1,100 元，輕鬆享受舒適假期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。