「入住一萬再送一萬」！和逸飯店推超狂住房專案，ITF旅展完銷再祭3,500元住宿券買10送1

國泰飯店觀光事業年底旅遊優惠全面登場，旗下和逸飯店全台五館推出震撼市場的「入住一萬，再贈一萬」住房專案，引發旅遊族群熱烈討論。旅客只需以 1 萬元即可入住指定房型，退房後再回饋 AMAZZING CLUB 會員點數 1 萬點，相當於以同樣的預算再享下一次旅遊折抵。此次優惠入住期限一路延長至 2026 年 3 月 31 日，提供旅客更彈性的年度旅遊規劃空間。專案自即日起開放官網預訂，數量有限，售完即止。

為滿足不同旅客的旅行習慣，和逸飯店「入住一萬，再贈一萬」住房專案於全台五館同步推出各具特色的房型內容。台北民生館、台北忠孝館與桃園館主打「萬元入住三天兩夜」的舒適客房，讓旅客能以更實惠的方式安排城市探索或簡單度假。南台灣的高雄中山館及台南西門館則推出「萬元入住套房一晚含早餐」的方案，並加碼提供 24 小時彈性入住機制，讓旅客無論何時抵達，都能享受完整一日的休息體驗。專案贈送的 10,000 點 AMAZZING CLUB 會員點數將於退房後七個工作天完成入帳，再次回饋旅客未來使用。

適逢 2025 ITF 台北國際旅展，和逸飯店、台北慕軒飯店與台北圖泰萬怡酒店同步釋出今年度最後一波限量住宿券與餐飲券優惠，錯過得再等一年。其中，全台通用的和逸飯店聯合住宿券每張只要 NT$3,500，可享雙人住宿含早餐，並推出「買十送一」的人氣優惠組合，再度成為旅展熱銷焦點。多款熱門館別的餐飲券則以 NT$320 起跳，為旅客規劃跨年、春節與春季旅遊提供最實惠的選擇。旅展優惠僅到 11 月 30 日截止，想把握高 CP 值旅行的旅客務必把握最後倒數。

