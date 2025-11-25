快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專
圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專

宜蘭人氣農場突宣布熄燈！　宜蘭三星親子景點「鹿爺爺農場」，多年來陪伴無數家庭留下溫暖旅遊回憶，卻在近日突然於官方粉專宣布即將歇業，最後營業日為11月30日，並自12月1日起正式停止營運。消息一出，不少親子旅客湧入留言區哀嘆、表達不捨！

圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專
圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專

Google評分高達4.9星的「鹿爺爺」農場，是許多親子遊行程的必排景點。園區環境乾淨舒適，可近距離接觸 水豚、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、土撥鼠、梅花鹿等可愛動物，還能體驗親手餵食，一直深受小朋友喜愛。

鹿爺爺農場於社群公告中寫道，多年來感謝遊客信任與陪伴，每一個到訪身影、每一句問候，都成為珍貴回憶，「這段時光因您的信任而變得格外珍貴。聚散有時，感恩遇見。」而園方表示因內部規劃調整而決定停止營運，也向所有曾走進農場的人致上誠摯謝意。

圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專
圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專

消息曝光後，粉絲紛紛湧入留言「這是孩子最愛的農場，真的很捨不得」、「這裡是目前去過的動物農場裡，最喜歡的」、「超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」、「我還沒去就要收了！」同時，也有人擔心動物去處，鹿爺爺園方則回覆：「我們會妥善安置動物，謝謝您。」

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

相關新聞

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票家長不捨

特色滿點、玩翻一整天：2025台灣最美「特色飯店」清單

【FunTime小編群】週末或短期連假想來一場兩天一夜的小旅行，卻還沒決定地點嗎？不如先從住宿下手吧！這次小編整理了由易遊網和網友一同票選出來的「台灣最美飯店」，這些飯店除了顏質很高之外，豐富的飯店設施、美味又豐盛的餐點等等，也是他們的超大亮點！說這麼多，現在就跟著小編一起看看「2025最美」的全台飯店推薦名單吧！

「長榮桂冠酒店」台中推出年終住房優惠！每人最低1100元起，平日入住最划算

迎接年末旅遊潮，長榮桂冠酒店（台中）自即日起至 2025 年 12 月 30 日推出限定房型指定日優惠，無論是家庭旅遊、親子度假或小資族想安排輕旅行，都能以超值價格入住市中心高評價酒店。此次方案涵蓋標準樓層的多款房型，最低每晚 NT$2,599 起即可入住高級客房（不含早餐），如需含早餐方案則為 NT$3,299 起；高級家庭房則從 NT$3,399 起（不含早餐），折算四人入住平均每人僅約 NT$1,100 元，輕鬆享受舒適假期。

落羽松秘境美炸！ 4萬坪休閒農場「聖誕入園優惠」穿紅綠小孩免費、大人半價 一日烤雞大餐「聖誕套票」整天玩到爆

「落羽松秘境」美炸！ 4萬坪休閒農場「穿紅綠入園優惠」小孩免費、大人半價 「一日聖誕套票」烤雞大餐+花海打卡整天玩到爆

新光三越「20米白金列車耶誕樹」亮相！打造最夢幻的冬季雪境

台北信義區再添耶誕話題亮點！新光三越台北信義新天地 A11 今年以「20 米白金列車耶誕樹」驚喜登場，璀璨高度一現身便成為全區最吸睛的冬季地標。夜幕降臨後，跌落般的細緻飄雪效果讓整個廣場宛如置身北國雪境，吸引旅人與拍照愛好者前來捕捉最浪漫的耶誕瞬間。

ONCE快衝！ 高雄迎TWICE 整座城市變身「藍海應援」 7大地標點亮、20飯店應援、還有捷運廣播&可愛交通號制

ONCE快衝！ 高雄迎TWICE 整座城市變身「藍海應援」 7大地標點亮、20飯店應援、還能聽到成員捷運廣播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。