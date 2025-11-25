宜蘭4.9星親子農場說再見！「鹿爺爺」11／30最後營業　一票遊客不捨

宜蘭人氣農場突宣布熄燈！ 宜蘭三星親子景點「鹿爺爺農場」，多年來陪伴無數家庭留下溫暖旅遊回憶，卻在近日突然於官方粉專宣布即將歇業，最後營業日為11月30日，並自12月1日起正式停止營運。消息一出，不少親子旅客湧入留言區哀嘆、表達不捨！

圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專

Google評分高達4.9星的「鹿爺爺」農場，是許多親子遊行程的必排景點。園區環境乾淨舒適，可近距離接觸 水豚、跳跳羊（侏儒山羊）、狐獴、土撥鼠、梅花鹿等可愛動物，還能體驗親手餵食，一直深受小朋友喜愛。

鹿爺爺農場於社群公告中寫道，多年來感謝遊客信任與陪伴，每一個到訪身影、每一句問候，都成為珍貴回憶，「這段時光因您的信任而變得格外珍貴。聚散有時，感恩遇見。」而園方表示因內部規劃調整而決定停止營運，也向所有曾走進農場的人致上誠摯謝意。

圖／翻攝鹿爺爺臉書粉專

消息曝光後，粉絲紛紛湧入留言「這是孩子最愛的農場，真的很捨不得」、「這裡是目前去過的動物農場裡，最喜歡的」、「超愛鹿爺爺的環境跟飼養理念，每次都介紹外地朋友去，還可以推推車超級親子友善」、「我還沒去就要收了！」同時，也有人擔心動物去處，鹿爺爺園方則回覆：「我們會妥善安置動物，謝謝您。」

