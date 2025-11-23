「長榮桂冠酒店」台中推出年終住房優惠！每人最低1100元起，平日入住最划算

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
迎接年末旅遊潮，長榮桂冠酒店（台中）自即日起至 2025 年 12 月 30 日推出限定房型指定日優惠，無論是家庭旅遊、親子度假或小資族想安排輕旅行，都能以超值價格入住市中心高評價酒店。此次方案涵蓋標準樓層的多款房型，最低每晚 NT$2,599 起即可入住高級客房（不含早餐），如需含早餐方案則為 NT$3,299 起；高級家庭房則從 NT$3,399 起（不含早餐）。高需求的豪華家庭房此次亦同步推出優惠，平日入住每晚只要 NT$4,399 起（不含早餐），折算四人入住平均每人僅約 NT$1,100 元，輕鬆享受舒適假期。

此外，活動期間於 旺日需加價 NT$500；假日則為 兩人房加價 NT$1,400、家庭房加價 NT$1,900（含早餐房型維持旺日加價 NT$500、假日加價 NT$1,400）。旅客在入住期間可免費使用 B1 休閒設施，包括健身房、電玩室、戶外游泳池與三溫暖，另附免費停車服務，對自駕旅客更為友善。

酒店提醒，平假日定義及展期間活動規範請依官網公告或房價日曆表為準，專案內容若有異動以官方說明為主。有意預訂的旅客趕快訂房，把握年底前最超值的台中住宿優惠，輕鬆規劃一趟高 CP 值的城市小旅行。

