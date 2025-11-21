新光三越「20米白金列車耶誕樹」亮相！打造最夢幻的冬季雪境

台北信義區再添耶誕話題亮點！新光三越台北信義新天地 A11 今年以「20 米白金列車耶誕樹」驚喜登場，璀璨高度一現身便成為全區最吸睛的冬季地標。夜幕降臨後，跌落般的細緻飄雪效果讓整個廣場宛如置身北國雪境，吸引旅人與拍照愛好者前來捕捉最浪漫的耶誕瞬間。

圖／ig網友yijiun_lee授權提供

此棵 20 米高的巨型耶誕樹以銀白、香檳金與冷光藍交織裝飾，營造閃亮的冬季氛圍。樹身細緻覆上白雪效果，搭配玻璃球、星形吊飾、暖光燈串與頂端的耀眼星芒，每個角度都能拍出雜誌級美照。樹底更結合「白金列車」造景，車廂以金白色調設計，充滿復古浪漫氣息，是今年信義區最具記憶點的耶誕裝置。

圖／ig網友yijiun_lee授權提供

除了主舞台耶誕樹，周邊也打造多區拍照點，包括金色長椅、復古路燈、迷你聖誕樹與成排白金禮物盒，讓旅客能沉浸式漫步於城市冬日村莊中。無論白天或夜晚，都能拍出不同氛圍的夢幻畫面。信義 A11 的年度耶誕裝置不僅是視覺盛宴，更成為今年必訪的耶誕打卡地標，適合情侶約會、親子出遊與朋友打卡拍美照，感受一下冬季的浪漫，揪團衝一波！

圖／ig網友yijiun_lee授權提供

圖／ig網友yijiun_lee授權提供

圖／ig網友yijiun_lee授權提供

