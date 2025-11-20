全台首座「音樂廳+圖書館」新地標！亮點搶先看 開工、完工時程同步曝光
文化新地標！全台首座結合「音樂廳與圖書館」的新地標確定要蓋了，預計2026年3月開工，完工年份也先行曝光。
位於台北市大安區的「台北音樂廳」及「圖書總館」甫於本月完成評選與決標，預計將打造總樓地板面積達27,479坪的藝文地標，建築物規劃為地下3層、地上9層。
計畫將設置1,500席次中型葡萄園式音樂廳，作為交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，以及提供600席演奏廳以滿足音樂團體展演需求；圖書總館則定位在現代都會旗艦級新公共圖書總館，導入智慧化系統，同時提供分齡、分眾之專屬空間及服務。
新地標預計2026年3月開工，2030年底完工，雖還有一段時日才能見到，帶消息一出還是值得期待。
