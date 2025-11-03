北投公園「泡湯新地標」搶先看！改造亮點、完工年份同步曝光

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北市政府工務局提供
圖／台北市政府工務局提供

泡湯新地標北投公園「露天溫泉浴池」開工整建，改造亮點、預計完工年月份同步曝光。

新的設計擴大門廳空間。圖／台北市政府工務局提供
新的設計擴大門廳空間。圖／台北市政府工務局提供

北投公園內「露天溫泉浴池」自10月底開工修整，將加強改善入口購票排隊動線、地坪高低差材質安全防滑選用、溫泉區域的遮蔽設施數量不足、廁所及更衣室更新、風景視野受阻等問題。擴大門廳空間成為最大亮點，提升容納能力與排隊動線；以緩坡取代階梯設計改善地面平整度，降低潛在的安全風險。

降低原泉池與泉池間的高度落差。圖／台北市政府工務局提供
降低原泉池與泉池間的高度落差。圖／台北市政府工務局提供

日式氛圍櫻花林泡湯池。圖／台北市政府工務局提供
日式氛圍櫻花林泡湯池。圖／台北市政府工務局提供

此外，同時加強廁所、淋浴隱私度，進場後進行男女分流，將原男女廁所整合為女生廁所及女生淋浴間，基地南側規劃男生、友善、無障礙廁所及淋浴，以期增強使用者對溫泉基地的整體滿意度。

明亮安全的分流女廁空間。圖／台北市政府工務局提供
明亮安全的分流女廁空間。圖／台北市政府工務局提供

男生、友善、無障礙廁所及淋浴空間。圖／台北市政府工務局提供
男生、友善、無障礙廁所及淋浴空間。圖／台北市政府工務局提供

「露天溫泉浴池」預計於2026年7月底完工，後續開放時間與使用資訊則靜待公園處官網發布。

圍牆適度退縮以增加人行道寬度。圖／台北市政府工務局提供
圍牆適度退縮以增加人行道寬度。圖／台北市政府工務局提供

