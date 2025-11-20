搶攻冬季旅遊商機！Klook推雪季方案、KKday獨家上架「GRANSTA一萬日圓折抵券」

隨著冬季腳步靠近，亞洲人氣旅遊線迎來新一波出國潮。日本、韓國因距離短、天候冷冽、冬季活動豐富，再次成為台灣旅客最常搜尋的目的地，兩大旅遊電商也紛紛推出優惠方案吸引顧客消費，一起來看看吧！

圖／Klook提供

首先，為吸引計畫安排賞雪、泡湯或參加季節性活動的旅客，Klook 祭出冬季限定活動檔期，主打從世界遺產雪景、經典郊區小鎮到暖心溫泉的多元行程。平台並於固定時段推出限量優惠，包括多類型一日遊折扣、雪地遊樂體驗減價與溫泉方案特惠，讓想探索冬季風光的旅客能以更彈性的預算規劃旅程。其中日本滑雪體驗折扣碼「JPSKI25」、韓國滑雪輸入折扣碼「KRSKI25」，可享88折喔！

另一方面，針對台灣旅客在日本轉乘與購物的高需求，KKday 宣布攜手 JR 東日本旗下企業推出東京車站站內商場 GRANSTA 的期間限定優惠。此次上架的折抵券以「高面額、低門檻」為訴求，旅客能以 8500 日圓購得 1 萬日圓等值折扣額，可於館內數百家店舖使用，適用範圍涵蓋甜品、熟食、伴手禮與話題名店。

圖／取自KKday網站

延伸此合作模式，雙方也將推出全新型態的「GRANSTA 旅行組合套票」，預計於 2026 年 1 月正式登場。套票將把人氣鐵路便當、特色甜點、熟食品項與熱門伴手禮整合成預購式服務，旅客可在行前於線上完成選品與付款，到東京車站後即可一次領取，省去排隊與多點採買的時間。此模式不僅提升交通轉乘時的便利性，也讓旅客能以更輕鬆的節奏完成購物與補給，被視為冬季赴日旅遊的又一新亮點。

KKday最後也分享，台灣旅客在日本移動時經常穿梭不同城市，而東京車站更是多線交會的樞紐，因此「邊移動邊購物」的旅行行為相當普遍，站內商場的便利性成為許多人再訪的重要原因。趕快手刀筆記起來，冬季旅遊優惠用好用滿！

