門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛
普發一萬再加碼！新北藝文「七大館舍」同步推出「兩人同行一人免費」，集結各式特色博物館，活動一路開展至2026年元旦。
新北一日遊安排起來！即日起至2026/1/1，新北「7大藝文館舍」同步響應「門票兩人同行一人免費」活動，7大館舍包含鶯歌陶瓷博物館、新北市立黃金博物館、新北市立十三行博物館、淡水古蹟博物館、新北市坪林茶業博物館、新北市美術館與板橋林家花園等知名景點。
需注意的是，本活動限「兩位需購票入館的民眾」同行使用，如同行者中有免門票資格者則不計入同行優惠人數中，若同行者中有優待票者，則以優惠者為免費。另有各館限定展覽與加碼活動，詳情依各館現場為準。
全民普發逛新北博物館 活動資訊
優惠期間：2025/11/17～2026/1/1
優惠內容：門票兩人同行一人免費
響應館舍：鶯歌陶瓷博物館、新北市立黃金博物館、新北市立十三行博物館、淡水古蹟博物館、新北市坪林茶業博物館、新北市美術館、板橋林家花園
