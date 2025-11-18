門票「2人同行1人免費」到跨年！新北「7大藝文館舍」都響應 集結「美術館、博物館、國定古蹟」任你逛

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城的世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

2025-11-15 12:10