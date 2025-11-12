全台最大「玫瑰森林」秋日花季來了！免門票拍爆「四色蔓玫花海」 還有「泥作小屋、鏡面水池」回訪Ｎ次都必拍
秋季玫瑰季來了！全台最大「玫瑰花園」將迎來蔓玫盛放，最佳賞花期曝光，免費入園開拍今秋必訪最美花園！
全台最大玫瑰森林主題園區「雅聞湖濱療癒森林」秋季玫瑰季報到，園區內花朵正陸續綻放，預計最佳花期至12/10。有別於春天的華麗花海，秋季的蔓玫更加優雅細緻且色澤濃郁，交織出粉、橙、紅、白的層次色彩，帶來置身歐洲莊園般的浪漫氛圍。
台南後壁「雅聞湖濱療癒森林」佔地3千多坪，採免門票參觀，集結浪漫玫瑰園、泥作小屋、鏡面水池和情人碼頭等精彩亮點，園區內還設有咖啡廳與香氛DIY體驗，值得在不同季節體驗不一樣的景緻。
雅聞湖濱療癒森林 秋季玫瑰季
花季時間：2025/11/10～2025/12/10
地址：台南市後壁區上茄苳里12-66號
開放時間：8:30～17:00（免費入園）
電話：06-6882888
