全台最大「玫瑰森林」秋日花季來了！免門票拍爆「四色蔓玫花海」 還有「泥作小屋、鏡面水池」回訪Ｎ次都必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權及雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權及雅聞湖濱療癒森林粉專

秋季玫瑰季來了！全台最大「玫瑰花園」將迎來蔓玫盛放，最佳賞花期曝光，免費入園開拍今秋必訪最美花園！

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

全台最大玫瑰森林主題園區「雅聞湖濱療癒森林」秋季玫瑰季報到，園區內花朵正陸續綻放，預計最佳花期至12/10。有別於春天的華麗花海，秋季的蔓玫更加優雅細緻且色澤濃郁，交織出粉、橙、紅、白的層次色彩，帶來置身歐洲莊園般的浪漫氛圍。

圖／雅聞湖濱療癒森林粉專
圖／雅聞湖濱療癒森林粉專

台南後壁「雅聞湖濱療癒森林」佔地3千多坪，採免門票參觀，集結浪漫玫瑰園、泥作小屋、鏡面水池和情人碼頭等精彩亮點，園區內還設有咖啡廳與香氛DIY體驗，值得在不同季節體驗不一樣的景緻。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

雅聞湖濱療癒森林 秋季玫瑰季

花季時間：2025/11/10～2025/12/10

地址：台南市後壁區上茄苳里12-66號

開放時間：8:30～17:00（免費入園）

電話：06-6882888

