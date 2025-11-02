最美「希臘風莊園」免門票！整個11月「5地區」免費入園 還有「年末感恩季」一路嗨到2026

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蓋婭莊園提供、臉書Martin Chen授權
圖／蓋婭莊園提供、臉書Martin Chen授權

最美莊園「免費入園」！本月一次開放「5地區」民眾出示證件即享免門票，秋日美拍衝歐風城堡秒出國！

「蓋婭莊園」以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供
「蓋婭莊園」以希臘神話為靈感打造，純白建築在陽光下閃耀，成為許多家庭心中的療癒聖地。圖／嘉義縣政府提供

全台首座希臘美學生技觀光「蓋婭莊園」11月免費入園來了！即日起至11/30，只要是身分證件設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，符合其一條件並出示有效證件即可免費入園。

蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供
蓋婭劇場。圖／蓋婭莊園提供

圖／臉書Martin Chen授權
圖／臉書Martin Chen授權

此外，蓋婭莊園「年末瘋聖感恩季」同步開跑，聖誕限定主題造景、療癒草地音樂會、璀璨聖誕饗宴等多樣活動一路嗨到2026年，更多詳情請見粉專

蓋婭莊園

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

營業時間：8:30-17:30

11月免費入園 活動資訊

活動期間：2025/11/01～2025/11/30

活動條件：身分證件設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V

蓋婭莊園。記者黃于凡／攝影
蓋婭莊園。記者黃于凡／攝影

