最美「希臘風莊園」免門票！整個11月「5地區」免費入園 還有「年末感恩季」一路嗨到2026
最美莊園「免費入園」！本月一次開放「5地區」民眾出示證件即享免門票，秋日美拍衝歐風城堡秒出國！
全台首座希臘美學生技觀光「蓋婭莊園」11月免費入園來了！即日起至11/30，只要是身分證件設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，符合其一條件並出示有效證件即可免費入園。
此外，蓋婭莊園「年末瘋聖感恩季」同步開跑，聖誕限定主題造景、療癒草地音樂會、璀璨聖誕饗宴等多樣活動一路嗨到2026年，更多詳情請見粉專。
蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：8:30-17:30
11月免費入園 活動資訊
活動期間：2025/11/01～2025/11/30
活動條件：身分證件設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言