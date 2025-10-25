快訊

火雞肉飯變玩偶！嘉義「沉浸式手作樂園」KHTOY打造「絨毛DIY空間」　早鳥還送荷包蛋玩偶

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

雞肉飯竟然變玩偶！由玩具品牌 KHTOY 打造的全台首間沉浸式【PON PON DIY 絨毛玩偶手作店】正式亮相，不只讓粉絲能親手體驗從「充棉、縫紉到成品完成」的全流程，還結合最接地氣的台味創意——把火雞肉飯、消波塊、三角錐通通做成超萌絨毛娃娃！

PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

「PON PON DIY 絨毛玩偶手作店」主打「親手創造的療癒感」，現場共展出超過20款角色，包括人氣「消波塊」、「三角錐」、「檳榔」，以及最具話題的嘉義限定款「火雞肉飯」系列。完成手作後，還能獲得專屬的「絨毛玩偶製作認證卡」，象徵親手創作的成就時刻，超適合親子同樂或情侶約會體驗。

PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

KHTOY 特別設計「火雞肉飯」主題系列，從雞肉飯、荷包蛋到香菇、花椰菜等配菜玩偶都能自己組合。更特別的是，現場規劃「內用自助餐DIY體驗區」，讓玩家能親手打造一盒最Q萌的便當，搭配雞腿、滷蛋通通自己選；想帶走回憶，也能在「外帶點餐區」購買火雞肉飯造型伴手禮盒。

PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

為慶祝開幕，店家推出多項好康活動！凡於店內拍照上傳至 IG 或 FB，並追蹤官方粉專，即可憑消費明細於旗艦館內享有 75 折優惠；試營運期間每日前 50 組早鳥入場體驗者，還能獲得可愛「荷包蛋玩偶」乙個。手作店採購票入場制，票價399元，可兩人入場並全額折抵店內消費，超值又好玩。

PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供
PON PON DIY 絨毛玩偶手作店活動登場。圖／KHTOY 絨毛玩偶旗艦館提供

現場最大亮點莫過於「火雞肉飯巨大扭蛋機」登場！扭蛋內容包含雞肉飯前開式行李箱、絨毛椅凳、電鍋碗、摺疊購物車等限量週邊，每一款都萌度爆表，活動期間打卡還可抽限量行李箱與摺疊購物車等好禮。

PON PON DIY 絨毛玩偶手作店

．地點：KHTOY 絨毛玩偶旗艦館（嘉義縣民雄鄉工業一路 6-6 號）

．門票：399元（可於手作店內全額折抵，可兩人入場）

．試營運：10/23（四）－10/28（二）

．正式營運：10/30（四）

