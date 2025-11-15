台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

圖／台茂購物中心提供

進入 12 月後，台茂園區更推出加倍熱鬧的周末活動。13、14 以及 20、21 日兩個周末舉辦「Santa 糖果派對」與「耶誕氣球派對」，耶誕老人將親自現身發送點心，而歌手的夜間演唱也為耶誵季增添更多氣氛。粉絲還能透過社群互動活動抽「iPhone17 抽獎券 10 張」，只需留言並標記朋友，就有機會把幸運最大獎帶回家。

圖／台茂購物中心提供

今年最令人期待的壓軸時刻莫過於「台茂耶誕煙火秀」。目前確定將於12 月 25 日晚間 7 點將於台茂公園施放 3000 發煙火，長達 180 秒的璀璨節奏將夜空染上華麗色彩，替整個粉色耶誕節季劃下完美句點。無論是想捕捉夢幻耶誕樹、體驗期間限定的粉色景致，或是與家人朋友共享耶誵煙火，台茂都已準備好讓遊客度過最甜且最亮眼的耶誕假期。

圖／台茂購物中心提供

圖／台茂購物中心提供

