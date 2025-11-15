快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

進入 12 月後，台茂園區更推出加倍熱鬧的周末活動。13、14 以及 20、21 日兩個周末舉辦「Santa 糖果派對」與「耶誕氣球派對」，耶誕老人將親自現身發送點心，而歌手的夜間演唱也為耶誵季增添更多氣氛。粉絲還能透過社群互動活動抽「iPhone17 抽獎券 10 張」，只需留言並標記朋友，就有機會把幸運最大獎帶回家。

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

今年最令人期待的壓軸時刻莫過於「台茂耶誕煙火秀」。目前確定將於12 月 25 日晚間 7 點將於台茂公園施放 3000 發煙火，長達 180 秒的璀璨節奏將夜空染上華麗色彩，替整個粉色耶誕節季劃下完美句點。無論是想捕捉夢幻耶誕樹、體驗期間限定的粉色景致，或是與家人朋友共享耶誵煙火，台茂都已準備好讓遊客度過最甜且最亮眼的耶誕假期。

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

圖／台茂購物中心提供
圖／台茂購物中心提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

派對 煙火秀 公園 購物中心
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

IKEA真的來了！宜蘭「IKEA新月廣場快閃店」登場 「鯊魚娃娃、甜甜圈燈」買得到、開幕送小貓零錢包

IKEA終於插旗宜蘭！不少宜蘭民眾長年為了買一個推車、買幾包夾鏈袋得「北上朝聖」，如今終於不用再跨縣市跑了。IKEA正式進駐宜蘭新月廣場，11/15起試營運，11/21盛大開幕，帶來近150款熱銷家飾、小型家具與話題燈飾...

台茂「3000發耶誕煙火」時間曝還有8公尺耶誕樹必拍，再抽100支iPhone 17

台茂購物中心今年以「粉萌貝兒夢幻聖誕」為主題，把商場佈置成粉色奇幻國度，即日起一路歡慶到 2026 年 1 月 4 日。入口處的重頭戲—以 500 隻粉嫩小熊層層堆疊的 8 公尺台茂耶誕樹—成為最熱門取景點；每到整點，燈光與霧氣交錯的光霧秀隨即亮起，粉色光影彷彿在空中流動，帶領遊客踏入耶誕城的世界。館內同步推出多項耶誕限定活動，包括消費滿額就有機會抽中「100 支 iPhone17」，整個冬天都充滿期待感。

北台灣賞楓景點推薦！陽明山花卉試驗中心 黃楓步道金光閃閃

秋天的腳步來到陽明山，金黃的楓葉悄悄為山林換上暖色新裝。花卉試驗中心的黃楓步道此刻正值轉色時節，陽光穿過葉縫，整條小徑都閃耀著溫柔光影。

SKM Park Outlets高雄草衙推出「雪境童話村」！6大耶誕亮點一次看，白天夜晚都超好拍

耶誕季浪漫登場！「SKM Park Outlets高雄草衙」自即日起至明年1月1日化身為「雪境童話村」，以夢幻雪景、北國場景與燈光特效打造冬日奇幻國度，今年規模再升級，包含巨型耶誕樹、童話北極村、星幕光廊與夢幻列車等六大打卡亮點，白天拍起來可愛童趣，夜晚更因燈光與飄雪效果而顯得唯美浪漫，成為高雄冬日最吸睛的新景點。

萌到心臟爆擊！ 「罐頭豬LuLu × 貓貓蟲咖波」首度合體TTF玩具展 「疊疊樂漢堡」限定首賣、2.5M巨萌氣偶必拍

2025TTF台北國際玩具創作大展根本就是「可愛暴擊現場」，超人氣IP罐頭豬LuLu和亞洲吃貨代表貓貓蟲咖波史上第一次聯名，推出療癒度破表的「疊疊樂漢堡」與「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」，還有2.5公尺巨大氣偶現場迎接粉絲快追！

限時快搶！六福村「4人年票1萬元」、曾沛慈陪跨年

政府普發萬元入手，六福村主題樂園宣布自11月15日至12月30日推出「萬元4人玩一整年」現場年票專案，4人同行即可購買年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。