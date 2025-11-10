瓦庫燒肉「粉紅聖誕派對」登場！ 台中老宅化身燈海打卡點，耶誕再抽「1400元雞湯券」
台中中區知名燒肉餐廳「瓦庫燒肉」今年再次為歲末帶來節慶驚喜，以粉嫩燈飾打造期間限定「粉紅聖誕屋」，吸引旅客與在地民眾前往拍照、聚餐，提前感受浪漫節慶氣氛。餐廳位於民權路老宅建築中，鄰近台中火車站與柳川、綠川周邊燈區，成為最新串聯散步景點，傍晚約17時30分亮燈後，整棟建築彷彿覆上一層粉色薄雪，營造濃厚聖誕氛圍，成為社群平台熱門話題。
為迎接節慶，瓦庫燒肉也推出「聖誕限定活動」，鼓勵民眾「一起穿粉色過聖誕」。自即日起至12月31日，只要全桌成員穿著粉色主題服飾或配件，並上傳打卡限時動態，即可獲得價值1,400元的「GOGOGA砂鍋極上雞湯兌換券」一張，適用同桌共享，為冬季聚餐增添暖心儀式感。店家提醒，聖誕檔期訂位需求高，建議提前規劃。
此外，官方也同步推出社群抽獎活動，即日起至2025年11月13日止，完成指定步驟即可參加「極致和牛雙人套餐」抽獎，共計20名幸運得主。得獎名單將於2025年11月14日公布，並須於指定時間內私訊領取。
瓦庫燒肉以老宅氛圍、精緻燒肉與時令節慶裝飾聞名，今年以粉色聖誕主題延伸更多餐桌與拍照儀式感，成為秋冬相聚或約會新亮點。
瓦庫燒肉
台中市中區民權路16號
電話 04-2223-1188
