瓦庫燒肉「粉紅聖誕派對」登場！ 台中老宅化身燈海打卡點，耶誕再抽「1400元雞湯券」

週末好不容易安排了約會，結果天空突然變臉？別急！台中的魅力可不是晴天限定，就算下雨，也能輕鬆安排一場不落俗套的浪漫行程。從讓身體徹底放鬆的按摩、一起做菜的烹飪課，到最能升溫感情的泡湯體驗，這些室內約會活動，不只擺脫天氣干擾，還能讓兩個人更靠近一點。

2025-11-08 09:02