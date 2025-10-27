快訊

一日限定「門票全面50元」！朝聖「士林國定古蹟」只要半價　「這2類人」直接免門票

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專
圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專

一日限定「全面優待票價」！國定古蹟「蔣中正宋美齡士林官邸」迎重陽，特別於10/29開放全面以50元優待票價入館（全票原價100元），邀請大小朋友一同參觀正館。

圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專
圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專

除了10/29限定「入館全面優待票價」外，學齡前兒童、身心障礙者及其必要陪伴者一名出示相關證明即可免費入館。

「蔣中正宋美齡士林官邸」於民國94年公告為國定古蹟，古蹟本體包含「官舍、招待所、凱歌堂、慈雲亭」四處，還有多處生態園所，結合自然與人文。值得注意的是，入館參觀需遵守拍照須知，詳情請見官網公告。

圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專
圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專

圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專
圖／蔣中正宋美齡士林官邸(士林官邸正館) 粉專

此外，10/29重陽節限定，台北市運動中心及公園游泳池提供65歲以上民眾憑證件免費入場使用泳池及健身房。

蔣中正宋美齡士林官邸（士林官邸正館）

地址：台北市士林區福林路60號

開放時間：週二至日9:30-12:00、13:30-17:00

