全台最大「非洲動物展覽館」回訪只要99元！免飛長途、就在南台灣 亞洲唯一「雌雄同體變異獅」、等比例「北極熊」都看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

高評價5星「動物標本館」！屏東有間「非洲大型動物標本館」，不光能看到1:1栩栩如生的草原動物們，就連北極熊、麝牛都加入館藏的行列，網友踩點分享「真的好像親臨非洲及北極」、「完全顛覆對標本館的想像」。

圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

免飛長途到非洲！屏東恆春獨有非洲大型動物標本館「獅子住裡面」擁有豐富的珍奇館藏，像是長頸鹿、斑馬、非洲水牛等草食動物1:1標本，甚至還有全亞洲僅此一隻「雌雄同體變異獅」，外觀類似母獅卻擁有雄獅的鬃毛。每個館藏彷彿下一秒就會動起來般，將這些看似離我們很遙遠的動物身影保存在這座館中，堪稱「全台最大非洲動物展覽館」實非浪得虛名。

全亞洲僅此一隻「雌雄同體變異獅」，同時有雄性和雌性的生殖器官、第二性徵。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
全亞洲僅此一隻「雌雄同體變異獅」，同時有雄性和雌性的生殖器官、第二性徵。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

不僅如此，館方更打造全新館區，來自極地世界的「北極熊」與北極最大的食草動物「麝牛」也正式進駐，令人直呼「實在太驚豔 太全面性」。門票部分，全票180元、6-12歲兒童票150元、65歲以上敬老票100元，未滿6歲及身心障礙者出示證件免費，另有網路購票優惠價160元（原價180元）。

北極熊。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
北極熊。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

北極最大的食草動物「麝牛」。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專
北極最大的食草動物「麝牛」。圖／獅子住裡面The Lion’s Den粉專

此外，館方還推出「二次入館」優惠活動，回訪出示「本人跟動物的合照」，即可以99元再次入館，大人小孩都享有99元優惠（活動截止日依官方公告為準）。提醒大家，入館請遵守參觀規則，如全館動物禁止觸摸、館內禁止飲食等，共同維護這座難得的標本館！

獅子住裡面

地址：屏東縣恆春鎮網紗里恆公路967號（麥當勞斜對面）

營業時間：10:00-18:00（最後入場17:45）

粉絲專頁：https://reurl.cc/mYaOp1

備註：有專屬停車場；全館動物禁止觸摸、觸摸視同購買；禁止攜帶寵物；館內禁止飲食、抽菸、嚼食檳榔

