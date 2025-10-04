不要只去墾丁！屏東經典景點推薦 這些地方也好玩

【FunTime小編群】屏東位於台灣的最南端，依山傍海，是台灣非常受歡迎的觀光好去處。大部分的人到屏東玩，一定會選擇國境之南－墾丁，但其實屏東除了墾丁之外，也有非常多景點值得走訪～下面FunTime小編整理了幾個經典景點推薦給你！

高士神社。 圖／IG, yiciguo

看海美術館

看海美術館。 圖／落山風之吹風看海地

看海美術館是屏東最南端的藝術驛站，這座結合大海、藝術與潮流話題的玻璃建築，早已成為許多旅人打卡的夢幻地標！來到這裡，你不僅能感受港口的悠閒氣息，還能欣賞館內定期更換的藝術展覽。每季展出的主題都不一樣，讓你每回來都有全新驚喜！更棒的是，這裡免門票參觀，讓藝術走進日常。想來一場與眾不同的藝術之旅？那就來看海美術館吧，讓每一次的到訪都成為最獨特的旅行回憶！

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

水蛙窟大草原

水蛙窟大草原。 圖／IG, solala_day

因為擁有一望無際的綠色大草原，加上藍天白雲和整排白色柵欄，水蛙窟大草原被稱為台版紐西蘭，頗有異國風情，遼闊的草原不需要擔心人擠人，拍照張張出大片，白天有機會看到梅花鹿出沒，晚上更能觀賞星星，快找上親朋好友來一場偽出國吧！

地址：屏東縣恆春鎮500巷10號

龍磐公園

龍磐公園。 圖／IG, zeze_0304

龍磐公園是墾丁國家公園的特別景觀區，由於是上升的石灰岩地形，易被水侵蝕因此產生石灰岩洞、礁岩海岸等特殊景觀，並濱臨太平洋，可以看到遼闊的大海，令人心曠神怡，也是欣賞日出及觀星的好去處，但是一定要小心暗洞與峭壁喔！

地址：屏東縣恆春鎮台26線946號

屏東海生館

屏東海生館。 圖／Klook

屏東海生館是全台規模最大海生館，分為三大主題館，可以了解水域生態、欣賞海底隧道及透過虛擬實境學習海洋生態，除了欣賞各式各樣的海中生物，更有機會參與餵食企鵝、到後場與飼育員學習和夜宿海生館等體驗活動，達成育樂合一，值得一訪。

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

營業時間：09:00-17:30（7、8月營業至18:00）

門票：全票450元、優待票250元、博愛票225元、6歲以下免費

墾丁鹿ㄦ島園區

墾丁鹿ㄦ島園區。 圖／klook

位在恆春的墾丁鹿ㄦ島園區，是屏東最新的超夯景點。一進入園區，就能被大大的紅色鳥居所吸引，滿滿的日式裝飾，真的有種來到日本的感覺～園區內寬敞乾淨，沒有農場都會有的異味，對氣味比較敏感的朋友完全不用擔心呦！這裡可以餵食梅花鹿、黑面羊以及水豚，重點是！只要提前跟官方預約，就可以近距離與可愛的水豚一起游泳，目前全台只有墾丁鹿ㄦ島園區有提供這樣的體驗，有興趣的朋友趕緊預約起來！

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號

營業時間：10:00-17:30

門票：全票200元、博愛票150元

屏菸1936文化基地

屏菸1936文化基地。 圖／IG, g7391603

屏菸1936文化基地前身是建於1936年的屏東菸葉廠，園區保留寬敞的老工廠風貌，融合影像、藝術、新創與科技元素，打造全新的休閒藝術空間。園區分為五大展區，包括菸葉館、客家館、沉浸館、特展空間和商業空間，假日還有創意市集可逛，來屏東旅遊千萬別錯過！

地址：屏東縣屏東市菸廠路1號

營業時間：09:00-21:00（展場營業至18:00、週一公休）

門票：入場免費（部分展館須收費，詳情請至官網查詢）

勝利星村創意生活園區

勝利星村創意生活園區。 圖／IG, sofyplaylife

以前曾為日本陸軍飛行聯隊的宿舍，戰後則做為國軍眷村，現在這裡有濃濃的眷村味兒～勝利星村創意生活園區就是將過去濃厚的眷村文化氣息結合現在人的生活風格，進駐一些文創小店、餐飲、在地特色店，官網也會常常發布展演訊息喔，想來的人可以先上網看看有沒有有興趣的展演喔！

地址：屏東縣屏東市青島街106號

營業時間：11:00-21:00（週二公休）

下淡水溪舊鐵橋

下淡水溪舊鐵橋。 圖／IG, din.foodie

大家常聽到的「高屏舊鐵橋」又稱下淡水溪舊鐵橋，橫跨高屏溪，是日治時期為了軍事物資以及屏東平原的砂糖運輸而蓋，一直到現在這座橋已經有一世紀的歷史啦！現在也被列為國定古蹟，這座橋不僅連接著高屏，彷彿也連接了現在與未來。

地址：屏東縣屏東市堤防路

